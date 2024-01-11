"شكرا جنوب إفريقيا" وسمٌ يكتسح مواقع التواصل في "يوم تاريخي" من مرافعة قضائية ضد إسرائيل في لاهاي

بقلم: يورونيوز

قال محامو جنوب إفريقيا في مرافعة أول جلسة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي عما يجري في غزة، إن الحرب الجارية في القطاع هي جزء من الاضطهاد الإسرائيلي الممتد لعقود طويلة بحق الفلسطينيين.

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في أعقاب اليوم الأول من دعوى قضائية رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، انتشر وسم "شكرا جنوب إفريقيا" كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، ورفع هذا الشعار ناشطون في الأماكن العامة لبعض البلدان أيضا.

الأكاديمي حسام يوسف اعتبر على صفحته من موقع "إكس"، أن جلسات المحاكمة تمثل "نصرا كبيرا للفلسطينيين والإنسانية"، مبينا أنه "لا يمكن تجاهل الأدلة المقدمة إلى قضاة محكمة العدل الدولية وإلى الجمهور العالمي".

من جانبه أثنى الإعلامي الفلسطيني ماهر شاوش في تعليقه على "الجهد القانوني الاحترافي والإنساني لجنوب إفريقيا (أحرار العالم)"، قائلا إن هذا البلد سبق العرب والمسلمين في إسناد الحق والعدل لخدمة قضيتهم المركزية فلسطين، ووضع بصمته، في سابقة قضائية لأعدل قضية ستُكتب له كمبادرة بأحرف من نور".

أما الصحافي يوسف الدموكي فقد علق على حسابه في منصة "إكس" حول الأسباب التي دفعت جنوب إفريقيا إلى المرافعة عن الفلسطينيين قائلا: "إن كانت العروبة فليست العربية لغتك، وإن كان الدين فليس الإسلام دينك، وإن كان الجوار فليست غزة على حدودك، وإن كانت المصلحة فليس لك بفلسطين منفعة؛ وإنما هي الفطرة، التي فطر الله الناس عليها، وحب الإنسان للإنسان..

وعلق الباحث في الشؤون الدولية والاستراتيجية في جامعة الكويت آية ادريس على المبادرة التي قادتها جنوب إفريقيا إلى لاهاي بأن هناك من واصل المهمة بعد رحيل الرئيس الأسبق نلسون مانديلا الذي قال يوما: " لن تكتمل حريتنا إلا بتحقيق حرية الشعب الفلسطيني."

واعتبر حسين الفائز على صفحته في "إكس" أن جنوب إفريقيا أصابت حسب تعبيره "الكيان الصهيوني" في مقتل أمام محكمة العدل الدولية.

وفي الأردن توجه مواطنون إلى مقر سفارة جنوب إفريقيا في عمان، رافعين لافتة تحمل عبارة الشكر إلى هذه الدولة التي توجهت إلى لاهاي لمقاضاة الدولة العبرية.

واعتبر إبراهيم خضراء أن ما يجري أمام الهيئة القضائية الأممية هو حدث تاريخي بكل المقاييس، إذ أنها المرة الأولى التي تمثل فيها إسرائيل "الكيان المحتل" أمام المحكمة بتهمة ارتكاب جريمة حسب قوله.

وتُستأنف لجمعة جلساتُ الاستماع بشأن الدعاوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي مفادها أن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى جريمة إبادة بحق الفلسطينيين.