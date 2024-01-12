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شاهد: مظاهرة في إسرائيل للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في غزة

التظاهرة في إسرائيل
التظاهرة في إسرائيل Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، أكثرهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.

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تظاهر إسرائيليون في جنوب إسرائيل يوم الجمعة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس لمدة 100 يوم تقريبًا في غزة.

وسار المتظاهرون الذين كانوا يرتدون شرائط سوداء وحمراء وهم يحملون لافتات عليها صور المحتجزين.

وقال ميشال زيلبرمان ريجير، أحد المتظاهرين: "إنها 100 يوم من التعذيب المطلق والعذاب للعائلات التي تنتظر".

ويأتي هذا في الوقت الذي تدافع فيه إسرائيل عن نفسها ضد ادعاءات جنوب أفريقيا بأن الحرب على غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في المحكمة العليا للأمم المتحدة.

وقالت المحتجة والممثلة إليانور سيلا: "إنه عار، عار. نحن الذين قُتلنا، واختطفنا، واغتصبنا، وسنحاكم وليس المنظمة الإرهابية".

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، أكثرهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.

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