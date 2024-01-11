لماذا أخفى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن البيت الأبيض إصابته بالسرطان؟

بقلم: يورونيوز

أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يخضع للعلاج إثر إصابته بسرطان البروستاتا، الأمر الذي لاقى جدلاً واسعاً في الأوساط الأميركية.

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وواجه لويد أوستن انتقادات لتأخره بإبلاغ البيت الأبيض بمرضه، حيث مرّ أكثر من شهر قبل أن يتم إبلاغ جو بايدن عن الحالة الصحية لوزير الدفاع.

وكان أوستن قد خضع لعملية في 22 ديسمبر/كانون الأول حيث تمّ اكتشاف مرضه، إلاّ أنّه تعيّن لاحقاً إعادة إدخاله إلى قسم العناية المركزة في الأول من يناير/كانون الثاني بسبب "مضاعفات" من بينها شعوره بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك.

وأبلغ جو بايدن في الرابع من يناير/ كانون الثاني بدخول الوزير أوستن المستشفى، إلاّ أنّ موضوع إصابته بسرطان بقي مخفياً حتى يوم الثلاثاء.

وكان قد أجرى وزير الدفاع الأميركي مكالمة مع جو بايدن في الأول من يناير/كانون الثاني، قبل وقت قصير من دخوله المستشفى مرة أخرى. أمّا الضربة الأميركية التي قتلت في بغداد يوم الرابع من هذا الشهر أبو تقوى السعدي القيادي في الحشد الشعبي، فقد تمت الموافقة عليها دخول رئيس البنتاغون إلى المستشفى مرة أخرى، حسبما تؤكد وزارة الدفاع.

ومع اقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية، وظّف دونالد ترامب الرئيس السابق الساعي لدخول سباق الرئاسة وفريقه الجمهوري هذه الحادثة في سياق معركتهم مع المرشح الديمقراطي جو بايدن، متهماً الأخير بالفشل ومطالبا برحيل لويد أوستن.