أمام لجنة القوات المسلحة وزير الدفاع الأمريكي يقر: إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في غزة

بقلم: يورونيوز

لدى سؤاله عن عدد النساء والأطفال الذين قتلوا في الحرب الدائرة منذ أربعة أشهر، أجاب أوستن: "إنه أكثر من 25 ألفا".

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اعترف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن أكثر من 25 ألف امرأة وطفل فلسطيني قتلوا في الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، بعد شكوك دامت لعدة أشهر حول الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع المحاصر.

ولدى سؤاله عن عدد النساء والأطفال الذين قتلوا في الحرب الدائرة منذ أربعة أشهر، أجاب أوستن: "أنه أكثر من 25 ألفا".

وأكد وزير الدفاع خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة للكونغرس الأمريكي، أنه "يمكن لإسرائيل أن تفعل المزيد، وينبغي أن تفعل المزيد لحماية المدنيين في غزة".

وخلال الجلسة نفسها، أشار أوستن إلى إرسال واشنطن نحو 21 ألف ذخيرة دقيقة التوجيه إلى الدولة العبرية منذ اندلاع الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي ومسؤولون في البيت الأبيض شككوا سابقا في صحة المعلومات الواردة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، قال بايدن إنه "لا يثق بصحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون في قطاع غزة".

وذكر بايدن: "ليست لدي أي فكرة أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة حول عدد القتلى"، في إشارة إلى وزارة الصحة التي تعمل في قطاع غزة.

وتعليقا على كلام أوستن، قالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم البنتاغون، "إن تصريح أوستن يستند إلى تقدير وزارة الصحة في غزة، وكان يشير إلى إجمالي القتلى الفلسطينيين وليس فقط النساء والأطفال".

وخلال دقائق فقط، قتل الجيش الإسرائيلي الخميس أكثر من مئة فلسطيني بعد إطلاق النار باتجاههم شمال قطاع غزة.

وارتكب "مجزرة الطحين" عندما كان المئات من الفلسطينيين يتجمعون من أجل الحصول على المساعدات في منطقة شارع الرشيد في مدينة غزة، وفتح النار باتجاههم موقعًا 104 قتيل وأكثر من 760 جريحًا، حسب وزارة الصحة في القطاع.

ودعا مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بإنهاء العنف والمعاناة المروعان في قطاع غزة، بعد الارتفاع الهستيري بأعداد القتلى المدنيين.