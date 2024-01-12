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مئات الآلاف من اليمنيين يتظاهرون في صنعاء بعد القصف الأمريكي-البريطاني ودعمًا لغزة

مظاهرة احتجاجية في اليمن تنديدا بالضربات الأمريكية والبريطانية على صنعاء وتضامنا مع غزة
مظاهرة احتجاجية في اليمن تنديدا بالضربات الأمريكية والبريطانية على صنعاء وتضامنا مع غزة Copyright أ ب من تلفزيون المسيرة
بقلم:  يورونيوز
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أظهرت لقطات مئات الآلاف وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية الكبيرة، تضامنا مع سكان غزة ويهتفون "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل". وفي لقطات أخرى يظهر العلم الفلسطيني إلى جانب محتجين يهتفون "الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر".

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تظاهر آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء، التي يُسيطر عليها الحوثيون، اليوم الجمعة، في أعقاب موجة الضربات الجوية، التي قادتها الولايات المتحدة واستهدفت المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال الحوثيون إن القصف الذي بدأ رداً على حملة أخيرة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر، أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين.

وأظهرت لقطات مئات الآلاف وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية الكبيرة، تضامنا مع سكان غزة ويهتفون "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل". وفي لقطات أخرى يظهر العلم الفلسطيني إلى جانب محتجين يهتفون "الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر".

وأضاء القصف سماء الفجر فوق العديد من المواقع التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران، وهو ما أجبر العالم على التركيز مرة أخرى على حرب اليمن المستمرة منذ سنوات، والتي بدأت عندما استولى الحوثيون على عاصمة البلاد.

وشوهد المتظاهرون في لقطات بثتها قناة "المسيرة" وهي قناة إخبارية فضائية يديرها الحوثيون وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات الشعار الرسمي للحوثيين وصور زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وتعهد الحوثيون برد عنيف، وهو ما قد يزيد من احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا في منطقة تعاني بالفعل من ارتدادات الحرب الإسرائيلية في غزة.

المصادر الإضافية • أ ب

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