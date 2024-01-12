"حدودنا ستمتد إلى مكة والمدينة وحتى جبل سيناء".. كاتب إسرائيلي يتحدث عن "أرض التوراة" المزعومة

بقلم: يورونيوز

قال الكاتب الإسرائيلي آفي ليبكين في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حدود إسرائيل ستمتد من لبنان إلى السعودية، وسيحدث ذلك، بعد ضم مكة المكرمة والمدينة المنورة وجبل سيناء.

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر الكاتب الإسرائيلي آفي ليبكين، يرسم الحدود المستقبلية لإسرائيل، متوقعاً امتداد "الصحراء الكبرى""من لبنان إلى السعودية"، و"من البحر الأبيض المتوسط إلى الفرات.

وقال ليبكين على الجانب الآخر "أصدقاؤنا الأكراد.. هذا يعني، لدينا البحر الأبيض المتوسط خلفنا والأكراد أمامنا.. ولبنان الذي يحتاج حقاً إلى مظلة حماية إسرائيل، ومن بعد، أعتقد أننا سنأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء".

أثارت هذه تصريحات غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق محمد الخالدي، أحد رواد منصة "إكس" قائلاً: "هذا الصهيوني أسمه " آفي ليبكين" وهو ليس شخصاً عادياً بل سياسي وكاتب ومؤلف مرموق ومقرب من رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو. وإن تصريحاته تتوافق مع "وثيقة ينون" التي تكشف الخطة الصهيونية للشرق الأوسط، والتي صدرت في الثمانينيات. وتستند إلى رؤية مؤسس الصهيونية ثيودور هرتزل.

ووصف الدكتور حسام يوسف، رئيس تحرير الشؤون الأمريكية والدولية تصريح ليبكبن بالصادم.

وكتب الدكتور الحسني متسائلاً:" إن كانت لا تزال هناك ثقة بعملية السلام، ولماذا لا تمتد حدود دولة إسرائيل لضم اراضٍ من ايران .