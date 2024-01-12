بقلم: يورونيوز

استهدفت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا مواقع للحوثيين في اليمن، وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين إن القوات الأمريكية البريطانية استهدفت اليمن بنحو 73 غارة، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 6، وتوعد بأن العدوان لن يمر دون عقاب.

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ذكرت واشنطن أن الضربات التي نفذتها طائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك ضد أهداف مُختارة، هي لإضعاف هجمات الحوثيين المستمرة على السفن في البحر الأحمر.

وقال مسؤول حوثي يمني إن الغارات التي قادتها الولايات المتحدة على اليمن أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 6 آخرين، ولن تمر “دون رد”.

وسعت المملكة العربية السعودية بسرعة إلى النأي بنفسها عن الهجمات في إطار سعيها للحفاظ على انفراج دقيق مع إيران ووقف إطلاق النار في حرب اليمن، وأعربت عن قلقها الشديد لما يحدث في اليمن، وأكدت ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار البحر الأحمر، ودعت إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وقالت الخارجية السعودية في بيان "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية على عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية".

وأضافت "تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع"، داعية إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد".

وفي الوقت نفسه، اعترفت البحرية الأمريكية بوقوع هجوم قبل أيام على سفينة في أقصى المحيط الهندي، الهجوم الذي قد يشير إلى استعداد إيران لضرب السفن كجزء من حملة بحرية أوسع بشأن الحرب الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة.

وكانت إيران قد استولت على ناقلة تحمل النفط الخام العراقي متجهة إلى تركيا رداً على مصادرة الولايات المتحدة للسفينة ذاتها ونفطها العام الماضي.

ولا يزال من غير الواضح حجم الأضرار التي خلفتها الغارات، على الرغم من أن الحوثيين قالوا إن خمسة مواقع على الأقل، بما في ذلك المطارات، تعرضت للهجوم.

وكتب حسين العزي، مسؤول الحوثيين في وزارة الخارجية على موقع إكس:" تعرضت بلادنا لهجوم عدواني واسع من سفن وغواصات وطاءات حربية أمريكية وبريطانية".

وأضاف : “سيتعين على أمريكا وبريطانيا بلا شك الاستعداد لدفع ثمن باهظ وتحمل كل العواقب الوخيمة لهذا العدوان السافر”.