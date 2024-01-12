شاهد: تظاهرة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تضامنًا مع الفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

تجمع متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين خارج محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الجمعة، حيث تستعد إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد اتهامات جنوب إفريقيا بأن الحرب على غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

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وعلى الرغم من أن القضية من المرجح أن تستغرق سنوات لحلها، فإن جنوب إفريقيا تطلب من محكمة العدل الدولية أن تأمر بتعليق فوري للهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهتف المتظاهرون أمام محكمة العدل الدولية "فلسطين حرة" و"تحيا جنوب أفريقيا" بينما كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "أوقفوا قصف غزة".

وكثيرًا ما تقاطع إسرائيل المحاكم الدولية وتحقيقات الأمم المتحدة، قائلة إنها "غير عادلة ومتحيزة".

ولكن في إشارة إلى مدى جدية نظرهم إلى هذه القضية، اتخذ القادة الإسرائيليون خطوة نادرة تتمثل في إرسال فريق قانوني والتعامل مع محكمة العدل الدولية للدفاع عن سمعتهم.