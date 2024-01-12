توتر متصاعد على جبهة لبنان.. حزب الله يطلق عددًا من الصواريخ على كريات شمونة شمال إسرائيل

بقلم: يورونيوز

تصاعدت التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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أعلن حزب الله أنه أطلق عشرات الصواريخ على بلدة كريات شمونة شمال إسرائيل، ردًا على مقتل مسعفين اثنين في غارات إسرائيلية على مركز صحي في وقت سابق الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 10 قذائف أطلقت من لبنان باتجاه منطقتي كريات شمونة ومرغليوت شمالي إسرائيل. وأضافت أنه تم اعتراض ثلاث عمليات إطلاق.

وتصاعدت التوترات على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

إصابة مواطن لبناني

وأصيب مواطن لبناني بجروح، الجمعة، جراء إطلاق جنود إسرائيليين النار عليه قبالة منطقة المطلة الإسرائيلية (شمال)، وفق وكالة أنباء لبنان الرسمية.

وأفادت الوكالة "بإصابة المواطن ياسر مراد بطلق ناري من بندقية جنود العدو الإسرائيلي في قدمه (على طريق بلدة سهل الخيام اللبنانية) قبالة مستعمرة المطلة".

آثار القصف الإسرائيلي على لبنان Mohammad Zaatari/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

وقالت إن "الصليب الأحمر اللبناني توجه إلى المكان رفقة عناصر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل ونقلت الجريح إلى مستشفى مرجعيون الحكومي جنوب لبنان".

ولفتت الوكالة إلى أن "طائرات الاستطلاع إسرائيلية من نوع MK حلقت فوق القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب، لا سيما فوق بلدات الناقورة والضهيرة ويارين وصولا إلى عيتا الشعب، وعلى علو متوسط".

التهدية في لبنان

إلى ذلك، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط دون وقف سريع لإطلاق النار في غزة "أمر غير منطقي".

جاء ذلك في مداخلة لميقاتي مع بدء أول جلسة لمجلس الوزراء في العام الجديد في السراي الحكومي وسط بيروت، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي.

وقال ميقاتي: "أبلغنا جميع الموفدين الدوليين الذين زاروا لبنان أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي".

وأضاف: "انطلاقا من عروبتنا ومبادئنا نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان" .

وتابع ميقاتي: "لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للإبادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد".

ولفت إلى أن "الوضع الحالي هو أفضل مما كان عليه قبل شهرين لناحية بدء التفهم لوجهة النظر اللبنانية التي أبلغتها أيضا إلى الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين (الخميس)، ومفادها أن هناك قرارات دولية صادرة منذ العام 1949 وصولا إلى القرار 1701".