شاهد: أنقرة تشن غارات في العراق وسوريا بعد مقتل 9 جنود أتراك بهجوم على قاعدتهم شمال العراق

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن غارات جوية استهدفت مسلحين أكراداً شمالي العراق وسوريا، السبت. وجاء ذلك بعد يوم من هجوم على قاعدة عسكرية تركية في العراق أسفر عن مقتل تسعة جنود أتراك.

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وأفادت وزارة الدفاع أن الطائرات قصفت أهدافاً في متينا وهاكورك وغارا وقنديل في شمال العراق، لكنها لم تحدد مناطق في سوريا.

وأضافت أن الطائرات المقاتلة دمرت 29 هدفاً، بينها مخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية، "للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقواتنا الأمنية... ولضمان أمن حدودنا". وأضاف البيان أنه تم "تحييد" "العديد" من المسلحين في هذه الضربات.

وأعرب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن تعازيه لمقتل الجنود الأتراك على منصة "إكس".

وأضاف : “سنقاتل حتى النهاية ضد منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية داخل حدودنا وخارجها”.

ومساء الجمعة، حاول مهاجمون التسلل إلى قاعدة عسكرية في المنطقة الكردية شبه المستقلة بشمال العراق، مما أسفر عن مقتل خمسة جنود. وتوفي أربعة آخرون في وقت لاحق متأثرين بإصابات خطيرة.

وأشارت وزارة الدفاع التركية أيضاً إلى مقتل 15 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني.

ولم يصدر تعليق فوري من حزب العمال الكردستاني أو الحكومة في بغداد أو إدارة المنطقة الكردية.

وفي غضون ذلك، من المقرر أن يعقد الرئيس رجب طيب أردوغان اجتماعاً أمنياً طارئاً في إسطنبول في وقت لاحق من يوم السبت.

وكانت تركيا قد أطلقت عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق في نيسان/ أبريل 2022، وأنشأت خلالها قواعد في محافظة دهوك. واحتجت بغداد لمرات عدة على وجود القوات التركية ودعت إلى انسحابها.

وأطلقت تركيا عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق في أبريل 2022، وأنشأت خلالها عدة قواعد في محافظة دهوك. واحتجت بغداد مرارا وتكرارا على وجود القوات التركية ودعت إلى انسحابها.