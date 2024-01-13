تقرير: إسرائيل تبلغ مصر بخطة عسكرية للسيطرة على الحدود بين غزة ومصر

بقلم: يورونيوز

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل أبلغت مصر أنها تعد خطة عسكرية للسيطرة على الحدود بين غزة ومصر.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين ومصريين، تخطط إسرائيل لعملية عسكرية على محور فيلادلفيا الحدودي.

ويدعي التقرير أن القادة الإسرائيليين يقولون إن إسرائيل تريد السيطرة على المنطقة لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

وبحسب ما ورد ستشمل العملية ابعاد المسؤولين الفلسطينيين من نقاط العبور المركزية ووضع القوات الإسرائيلية على طول الحدود المصرية.

وكتبت وول ستريت جورنال أن مصر تشعر بالقلق من أن مثل هذه العملية ستشكل تحديًا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتي تحدد عدد الجنود الذين يمكن لكل دولة نشرهم على حدودها.

بالإضافة إلى ذلك، رفضت مصر مؤخرًا اقتراحًا إسرائيليًا يعرض تمركز قوات أمن إسرائيلية على الجانب المصري من الحدود للقيام بدوريات مشتركة مع القوات المصرية. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الرفض كان بسبب ادعاء مصر بأنه سينتهك "السيادة المصرية".

وذكر التقرير أيضًا أن "مصر أبلغت إسرائيل بأنها تعمل على تعزيز الحواجز المادية على جانبها من الحدود وتركيب المزيد من أبراج المراقبة وكاميرات المراقبة، لكنها لن تشارك بث المراقبة مع إسرائيل، حسبما قال مسؤولون مصريون".

ولم تأذن إسرائيل بعد بهذه المهمة، ويعتمد توقيتها على المفاوضات مع الحكومة المصرية، التي تحاول التوسط للتوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن مع حماس.