EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

تقرير: إسرائيل تبلغ مصر بخطة عسكرية للسيطرة على الحدود بين غزة ومصر

جنود مصريون على الجانب المصري من معبر رفح
جنود مصريون على الجانب المصري من معبر رفح Copyright Ahmed Hatem/Copyright 2023The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل أبلغت مصر أنها تعد خطة عسكرية للسيطرة على الحدود بين غزة ومصر.

اعلان

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين ومصريين، تخطط إسرائيل لعملية عسكرية على محور فيلادلفيا الحدودي.

ماهو محور فيلادلفيا؟

ويدعي التقرير أن القادة الإسرائيليين يقولون إن إسرائيل تريد السيطرة على المنطقة لمنع حماس من تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

وبحسب ما ورد ستشمل العملية ابعاد المسؤولين الفلسطينيين من نقاط العبور المركزية ووضع القوات الإسرائيلية على طول الحدود المصرية.

وكتبت وول ستريت جورنال أن مصر تشعر بالقلق من أن مثل هذه العملية ستشكل تحديًا لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتي تحدد عدد الجنود الذين يمكن لكل دولة نشرهم على حدودها.

بالإضافة إلى ذلك، رفضت مصر مؤخرًا اقتراحًا إسرائيليًا يعرض تمركز قوات أمن إسرائيلية على الجانب المصري من الحدود للقيام بدوريات مشتركة مع القوات المصرية. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الرفض كان بسبب ادعاء مصر بأنه سينتهك "السيادة المصرية".

وذكر التقرير أيضًا أن "مصر أبلغت إسرائيل بأنها تعمل على تعزيز الحواجز المادية على جانبها من الحدود وتركيب المزيد من أبراج المراقبة وكاميرات المراقبة، لكنها لن تشارك بث المراقبة مع إسرائيل، حسبما قال مسؤولون مصريون".

ولم تأذن إسرائيل بعد بهذه المهمة، ويعتمد توقيتها على المفاوضات مع الحكومة المصرية، التي تحاول التوسط للتوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن مع حماس.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

وزير الخارجية الفرنسي الجديد يصل كييف ويبحث تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا

عائلات مسحت من السجل المدني.. قصف إسرائيلي يودي بحياة 30 فلسطينيا في قطاع غزة

شاهد: أنقرة تشن غارات في العراق وسوريا بعد مقتل 9 جنود أتراك بهجوم على قاعدتهم شمال العراق

الشرق الأوسط رفح - معبر رفح غزة مصر بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني