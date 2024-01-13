بقلم: يورونيوز

يستمر القصف الإسرائيلي والمواجهات المسلحة في أحياء متفرقة من قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ 99.

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وارتفعت حصيلة القتلى من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 23708 بينما تجاوزعدد المصابين الـ 60 ألفا، في آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

ويعاني المدنيون في القطاع من وضع إنساني كارثي، حيث يعيش النازحون في العراء أو في خيم بالية، وسط نقص شديد في الطعام والماء والحاجات الأساسية، بينما تزيد الأجواء الباردة صعوبة الوضع الذي وصفته الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "بالصادم والكارثي".

أما على الحدود الشمالية لإسرائيل، تستمر المناوشات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، بينما قام الجيش الأمريكي بشن غارة جديدة على اليمن استهدفت بحسب بيان له موقع رادار تابع للحوثيين.

نظرة على أحداث اليوم السابق

آخر تطورات الحرب على غزة لحظة بلحظة

الجيش الإسرائيلي يقصف 3 مواقع في جنوب لبنان قال إنها "لخلايا إرهابية" كانت تستعد لشن هجمات على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب ثلاث "خلايا إرهابية" في جنوب لبنان الليلة الماضية، كانت تستعد لتنفيذ هجمات على شمال إسرائيل.

وفي تفاصيل العملية، أكد الجيش الإسرائيلي أن مروحية هجومية استهدفت "خليتين" في مروحين بجنوب لبنان، وقصفت القوات الخاصة والمدفعية فرقة صواريخ مضادة للدبابات في يارون، بحسب الجيش الإسرائيلي.

قطاع غزة بدون اتصالات وإنترنت لليوم الثاني على التوالي

يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة لليوم الثاني بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل وقطع إسرائيل الاتصالات.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمها العاملة في قطاع غزة بسبب قطع إسرائيل خدمات الاتصالات والإنترنت، ما يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقمها في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة.

انتشال 20 جثة من تحت الأنقاض في حي الدرج

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طواقم الدفاع المدني قامت بانتشال نحو 20 جثة من تحت الأنقاض، بينهم نساء وأطفال فجر اليوم السبت، وذلك بعد قصف إسرائيل على منزل في حي الدرج بمدينة غزة.

أما في بيت لاهيا، فقتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف لمسيرة إسرائيلية على البلدة الواقعة شمال قطاع غزة.

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في بيت لاهيا

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة تدور في بيت لاهيا، بينما أكدت نشوب مواجهات ضارية في دير البلح والمغازي.

لليوم الثاني على التوالي.. الجيش الأمريكي يشن غارة على موقع تابع للحوثيين

قال الجيش الأمريكي إن القوات الأمريكية نفذت ضربة ضد موقع رادار تابع للحوثيين في اليمن، مضيفا أن الإجراء الأخير يهدف إلى إضعاف قدرة حركة التمرد على مهاجمة السفن البحرية.