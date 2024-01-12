الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدات وقرى في جنين بالضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورونيوز

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في يعبد عقب عملية الاقتحام، ولم يتردد الجنود في إطلاق الرصاص وقنابل الصوت تجاه الفلسطينيين.

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أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى قيام وحدات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي باقتحام عدة بلدات وقرى في جنين، وأشارت الوكالة إلى اعتداء الجنود بالضرب على شاب فلسطيني واعتقال ستة آخرين من بلدة يعبد في جنوب غرب جنين، أطلقت خمسة منهم بعد عدة ساعات.

وبمجرد اقتحام بلدة يعبد، قام عناصر الجيش الإسرائيلي بمداهمة الأحياء وشنوا عملية تمشيط واسعة النطاق كما تمّ نشر عناصر من النخبة على أسطح المباني تحسبا لقيام الفلسطينيين بالرّد على عملية الاقتحام.

وحسب الوكالة دائما وبناء على شهود عيان فإن "قوات الجيش عاثت فسادا في محتويات المنازل والمحلات والمتاجر أثناء عملية المداهمة، ولم تسلم سيارات الفلسطينيين من الخراب."

وقد اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في يعبد عقب عملية الاقتحام، ولم يتردد الجنود في إطلاق الرصاص وقنابل الصوت تجاه الفلسطينيين.

ولم تقتصر عمليات الاقتحام العسكرية على بلدة يعبد حيث اقتحم الجيش قرى طورة، كفيرت وزبدة في جنوب جنين، وزبوبا، رمانة، تعنك والسيلة الحارثية غربا، والجلمة، عرانة ودير أبو ضعيف شمال شرق جنين. وقام الجيش بنشر حواجز عسكرية متنقلة، ما أدى الى إعاقة حركة سكان تلك القرى والبلدات .