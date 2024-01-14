EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

أكسيوس: بايدن محبط وصبره "ينفد" مع نتنياهو

نتنياهو يستقبل بايدن في تل أبيب
نتنياهو يستقبل بايدن في تل أبيب Copyright Evan Vucci/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قال موقع Axios "أكسيوس" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشعر مع كبار المسؤولين الأمريكيين بالإحباط تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يرفض معظم طلبات البيت الأبيض المتعلقة بالحرب في غزة.

اعلان

ونقل الموقع عن أربعة مسؤولين أمريكيين على اطلاع مباشر بمجريات الأمور، أن بايدن بدأ يفقد صبره، وقال أحدهم "الوضع سيء ونحن عالقون. صبر الرئيس ينفد".

وبينما كان بايدن ونتنياهو يتحدثان كل يومين تقريبًأ في الشهرين الأولين من الحرب، لم يتحدثا منذ 20 يومًا منذ مكالمة متوترة في 23 كانون الأول/ ديسمبر، والتي أنهاها بايدن المحبط بجملة: "هذه المحادثة انتهت".

حينها كان بايدن غاضبًا لأن نتنياهو رفض طلبه بأن تفرج إسرائيل عن أموال السلطة الفلسطينية التي تحتجزها.

بالإضافة لهذا، يعتقد بايدن ومستشاروه أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما أنهم يشعرون بالإحباط بسبب عدم رغبة نتنياهو في مناقشة خطط اليوم التالي للحرب بجدية ورفضه للخطة الأمريكية الخاصة بإصلاح السلطة الفلسطينية ليكون لها دور في مرحلة ما بعد حماس في غزة.

ويشعر المسؤولون الأمريكيون الآن بقلق متزايد من أن إسرائيل لن تفي بجدولها الزمني للانتقال إلى عمليات منخفضة الكثافة في غزة بحلول نهاية يناير/كانون الثاني، استناداً إلى الوضع الحالي في غزة، وخاصة في مدينة خان يونس الجنوبية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: هليكوبتر تنقل المصابين إلى مستشفى شمال إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي لحزب الله

صور تلخص 100 يوم من الحرب في غزة

شاهد: إجلاء نحو 100 شخص إثر ثوران بركان جبل مارابي في إندونيسيا مجدداً

واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن غزة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني