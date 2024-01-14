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شاهد: إجلاء نحو 100 شخص إثر ثوران بركان جبل مارابي في إندونيسيا مجدداً

ثوران بركان جبل مارابي في إندونيسيا- 14 كانون الثاني 2024
ثوران بركان جبل مارابي في إندونيسيا- 14 كانون الثاني 2024 Copyright Givo Alputra/AP
بقلم:  يورونيوز
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ثار بركان جبل مارابي في إندونيسيا مرة أخرى، الأحد، ونفث الدخان والرماد في الجو، لكن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

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وسجلت نقطة مراقبة بركان مارابي في مقاطعة سومطرة الغربية ثوراناً بعمود من الرماد يبلغ ارتفاعه نحو 4265 قدماً من ذروته، أعقبه هطول أمطار من الرماد.

وغطى رذاذ الرماد الناجم عن الثوران الطرق والمركبات في القرى المجاورة.

وتم إجلاء ما لا يقل عن 100 شخص منذ الجمعة بعد أن رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التأهب للبركان من المستوى الثاني إلى الثالث، أو ثاني أعلى مستوى، الأربعاء.

وأدى ثورانه في مطلع كانون الأول/ ديسمبر إلى إطلاق أعمدة سميكة من الرماد وصل ارتفاعها إلى أكثر من 9800 قدم، مما أسفر عن مقتل العديد من المتسلقين وإصابة آخرين.

ثوران بركان جبل مارابي في إندونيسيا- 14 كانون الثاني 2024
ثوران بركان جبل مارابي في إندونيسيا- 14 كانون الثاني 2024Givo Alputra/ AP

المصادر الإضافية • أ ب

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