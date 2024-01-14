بالأرقام.. حصيلة 100 يوم من الحرب الأكثر "دماراً ودموية" في غزة

بقلم: يورونيوز

تشير التقارير إلى مقتل نحو 23968 فلسطينيا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع في أعقاب هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، الذي نفذته حماس ضد إسرائيل.

تعرف على حصيلة هذه الحرب بالأرقام

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فيما يلي نظرة على أرقام حصيلة الحرب بين إسرائيل وحماس، تم الحصول عليها من وزارة الصحة الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين بالإضافة إلى مراقبين دوليين وجماعات الإغاثة.

إجمالي عدد الوفيات

عدد القتلى الفلسطينيين في غزة (23,968).

عدد القتلى في إسرائيل، أكثر من (1200).

عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية (347).

المدنيون

مقتل المدنيين في غزة: حصيلة القتلى المدنيين في الحرب غير معروفة، حيث تشكل النساء والقاصرون ما يقدر بثلثي القتلى.

عدد المدنيين الذين قتلوا في إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر(790).

عدد قتلى موظفي الأمم المتحدة في غزة ( 148).

عدد قتلى العاملين في القطاع الصحي لا يقل عن (337).

الصحفيون الذين قتلوا في غزة ( 82).

الجنود / المسلحون

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر (314).

عدد المسلحين الذين قتلتهم إسرائيل أكثر من (8000).

عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم البري على غزة ( 188).

الدمار/الوضع الإنساني في غزة

نسبة المباني المتضررة والمدمرة في غزة ( 45-56%).

تعمل مستشفيات غزة تعمل بشكل جزئي ( 15/36).

المدنيون الفلسطينيون يواجهون "الجوع والمجاعة الكارثية" (576,600) أي (26% من السكان)

نسبة المباني المدرسية المتضررة في غزة، أكثر من (69%)

المساجد المتضررة (142).

الكنائس المتضررة، (3).

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سيارات الإسعاف المتضررة (121).

الطلاب خارج المدارس ( 625,000) أي (100% من الطلاب)

الإصابات

عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة ( 60.582).

الجرحى الفلسطينيون في الضفة الغربية، أكثر من (4000).

إجمالي الإصابات الإسرائيلية، (12.415).

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عدد جرحى الجنود الإسرائيليين في الهجوم البري ( 1,085).

عدد الجنود الإسرائيليين المصابين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر (2,496).

النازحون

عدد الفلسطينيين النازحين في غزة ( 1.9 مليون) (85% من سكانها).

عدد الإسرائيليين النازحين من البلدات الحدودية الشمالية والجنوبية ( 249,263) (2.6% من السكان)

الرهائن/السجناء

الرهائن والأسرى الذين احتجزتهم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، نحو (250).

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الرهائن المفرج عنهم (121).

الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وما زالوا في القطاع (136).

عدد الرهائن الذين ماتوا خلال أسرهم لدى حماس (33).

الأسرى الفلسطينيون المفرج عنهم خلال توقف القتال لمدة أسبوع (240).

الذخائر

عدد الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه إسرائيل (14 ألف) صاروخ