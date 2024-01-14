بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ 100 موقعة حتى الآن أكثر من 23843 قتيلا في حين تجاوز عدد الجرحى الـ 60 ألفا.

اعلان

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف الحرب وأعلن أنه سيذهب بها حتى النصر، بينما رفض عودة سكان شمال غزة إلى منازلهم.

في هذه الأثناء، يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على مواقع شمال إسرائيل، وعلى الرغم من الضربات التي قادتها الولايات المتحدة ضد الحوثيين، إلا أن الجماعة توعدت "برد فعال".

وعلى الصعيد الإنساني، يعيش سكان قطاع غزة تحت ظروف إنسانية كارثية، ونقص حاد في الأدوية والماء والغذاء والحاجات الأساسية.

أليكم آخر تطورات الحرب في يومها الـ 100

مقتل أقارب النائب العربي الإسرائيلي أحمد الطيبي في غزة

قُتل ثلاثة من أقارب عضو الكنيست من حزب "الجبهة العربية للتغيير" أحمد الطيبي خلال الحرب المستمرة في غزة، كما أكد في بيان قصير نشره على موقع X.

مقتل جندي إسرائيلي في غزة

أعلن الجيش الإسرائيي عن مقتل جندي في معارك جرت جنوب قطاع غزة، وينتمي الجندي إلى الكتيبة الهندسة 603، اللواء السابع.

انفجار عنيف في مصافي حيفا

سُمع دوي انفجار عنيف في مصافي حيفا وتصاعدت سحب الدخان، لكن الشرطة الإسرائيلية قالت إن سبب الانفجار ليس "عملًا تخريبيًا"، وإنما بسبب فني يعود إلى زيادة في الضغط.

قطر تبدأ تسليم حماس الأدوية للأسرى والرهائن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عملية نقل الأدوية إلى قطاع غزة قد بدأت، وفي التفاصيل، ستقوم قطر بشراء وتسليم الأدوية لحركة حماس.

وكانت حماس قد رفضت استلام أدوية عن طريق إسرائيل خشية من كشف مواقع احتجاز الرهائن.

تفجيرات عنيفة في غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن تفجيرات عنيفة هزت قطاع غزة بعد قيام الجيش الإسرائيلي بنسف عدد كبير من المنازل في شمال شارع 10، رافقها قصف من الطيران الحربي والبوارج البحرية.