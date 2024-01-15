السعودية تكشف عن تصميم ملعب عالي التقنية لكأس العالم 2034 سيحمل اسم ولي العهد

بقلم: يورونيوز

كشفت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين عن تصاميم لملعب عالي التقنية على قمة منحدر يبلغ ارتفاعه 200 متر بالقرب من الرياض حيث تخطط المملكة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034.

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يتميز تصميم الملعب الذي يتسع لـ 45 ألف مقعد بسقف وملعب قابلين للسحب، بالإضافة إلى جدار الصمام الثنائي الباعث للضوء "LED" مع شاشات بمئات الأمتار لخلق تجربة غامرة للجماهير، حسبما ذكرت شركة القدية للاستثمار في بيان صحفي.

سيتم تسمية ملعب الأمير محمد بن سلمان على اسم ولي عهد المملكة، الذي يريد أن يصبح اللاعب الرئيسي في مجال الرياضة العالمية خلال العقد المقبل.

يعد الملعب حجر الزاوية في مشروع مدينة القدية الذي يهدف إلى إنشاء مركز للترفيه والألعاب والرياضة على بعد 45 كيلومترًا (30 ميلاً) من وسط مدينة الرياض، العاصمة السعودية.

وشركة القدية للاستثمار مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد. وتدير حوالي 700 مليار دولار من الثروة السيادية السعودية وتشمل استثمارات في مشروع LIV للغولف ونادي نيوكاسل الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت القدية للاستثمار إن الاستاد الجديد يهدف إلى أن يصبح الملعب الرئيسي لفريقي النصر والهلال، ناديي الرياض اللذين تعاقدا العام الماضي مع كريستيانو رونالدو ونيمار على التوالي.

المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدم عرضًا لاستضافة كأس العالم للرجال في عام 2034، ومن المقرر أن يؤكد الفيفا اختيارها في أواخر هذا العام في تصويت تأكيد من قبل أكثر من 200 اتحاد وطني لكرة القدم.

وقال الفيفا إنه ستكون هناك حاجة إلى 14 ملعبًا لاستضافة البطولة التي تضم 48 فريقًا.