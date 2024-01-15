ما هو دافوس ولماذا هو مهم؟ دليلك للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي

بقلم: يورونيوز

يعقد المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعاته كل عام منذ تأسيسه في عام 1971. ولكن لماذا يشكل دافوس، كما هو معروف على نطاق واسع، أهمية كبيرة؟

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في أي وقت آخر من العام، لا يكون دافوس مميزًا بخلاف كونه منتجعًا شهيرًا للتزلج في أعالي جبال الألب السويسرية.

ولكن لمدة أسبوع واحد في يناير/كانون الثاني، تصبح هذه المدينة محط اهتمام العالم حيث تتجمع النخب العالمية في هذه المدينة الصغيرة الواقعة في جبال الألب لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي. لماذا؟ لمناقشة الاتجاه المستقبلي للحياة على كوكبنا والقضايا الملحة في الوقت الحاضر.

إذًا، ما هو المنتدى الاقتصادي العالمي، وما الذي يحدث بالفعل في دافوس وما سبب أهميته؟

ما هو المنتدى الاقتصادي العالمي؟

تأسس المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 1971 على يد كلاوس شواب، الاقتصادي والأستاذ السويسري الألماني، في محاولة لتعزيز التعاون العالمي في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

كان هدف المنظمة الدولية غير الهادفة للربح، والتي يقع مقرها الرئيسي الآن بالقرب من جنيف، هو الجمع بين القطاعين العام والخاص لتبادل الأفكار حول حلول لهذه المشاكل العالمية، وهو الأمر الذي يظل أحد مبادئها التأسيسية ويتحدث عن بيان مهمتها: "ملتزمون بتحسين حالة العالم".

عُقد الاجتماع الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي منذ خمسة عقود في دافوس، وأصبح مركز اجتماعه السنوي كل عام منذ ذلك الحين، حتى أن اسم المنتجع أصبح الاختصار الشائع للحدث.

من يحضر دافوس؟

ما هو القاسم المشترك بين دونالد ترامب وجريتا ثونبرج وإلتون جون؟ ظاهرياً، ربما لا شيء على الإطلاق، ولكن الشيء الوحيد الذي يوحدهم جميعاً هو أنهم كانوا من الحاضرين السابقين في دافوس.

أحد أكثر الأشياء الفريدة في دافوس هو أولئك الذين يحضرون. وفي حين يتم انتقادها في كثير من الأحيان باعتبارها منبرا للحديث عن 1 في المائة المتميزين في العالم، فهي أيضا المكان الذي يأتي فيه الناس لمحاولة الضغط على هذه النخب القوية والتأثير عليها من أجل التأثير على التغيير على نطاق عالمي.

عادة، يمكنك أن تتوقع حضور قادة العالم - عادةً الرئيس الأمريكي الحالي، وقيادة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وما إلى ذلك - ولكن أيضًا قادة الأعمال ورجال الأعمال، والمفكرين والأكاديميين البارزين، ورؤساء المنظمات غير الحكومية والقطاع الخيري، والمبتكرين، وسائل الإعلام، والمجتمع المدني، والناشطين من جميع المعتقدات - وحتى المشاهير في بعض الأحيان.

وهم جميعاً موجودون بشكل غير عادي في مكان واحد، في نفس الوقت، مما يعني وصولاً غير مسبوق للكثيرين إلى صناع القرار العالميين.

الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ تشغل مقعدها قبل الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، الثلاثاء، 21 يناير 2020. Markus Schreiber

غالبًا ما تكون قائمة الضيوف الرسمية حصرية للغاية وتتكون من حوالي 2000 إلى 3000 مشارك ومتحدث، لكن الاجتماع نفسه يجذب آلافًا آخرين إلى الأحداث الهامشية.

وهو أيضاً المكان الذي تقيم فيه الشركات - وحتى البلدان والمناطق - أكشاكها لبيع المفاهيم والخدمات، أو جذب الاستثمار.

على طول الممشى، وهو الطريق الرئيسي في دافوس، توجد ما أصبح يعرف باسم "المنازل" حيث يمكن للشركات استئجار مساحات (في كثير من الأحيان منافذ البيع بالتجزئة التي يتم تأجيرها طوال الأسبوع) لإنشاء سفارات أو مواقع استيطانية للترحيب بالزوار وعقد الاجتماعات وما إلى ذلك.

منتدى لا مثيل له للمناقشة والمناظرة على نطاق عالمي

وبعيداً عن الخطب الرئيسية وحلقات النقاش في مركز المؤتمرات، المركز الرئيسي لدافوس، كان هذا في حد ذاته سمة بارزة للحدث السنوي.

قد يكون منتدى دافوس بمثابة منتدى للنقاش بين أثرياء العالم وأقوياءه، ولكن منتدى دافوس يُعَد منتدى لا مثيل له للمناقشة والمناظرة على نطاق عالمي، ويحقق بعض الإنجازات المهمة في سجله على مدى تاريخه الذي يمتد لخمسين عاماً.

وفي عام 1988، كان للاتفاقية الموقعة في الاجتماع، والمعروفة باسم إعلان دافوس، الفضل في مساعدة تركيا واليونان على التراجع عن حافة الصراع المسلح.

وفي عام 1992، ظهر نيلسون مانديلا ورئيس جنوب أفريقيا آنذاك إف دبليو دي كليرك لأول مرة معًا على المسرح الدولي في دافوس، ويمكن القول إنها خطوة مهمة نحو إنهاء الفصل العنصري. وفازالزعيمان بجائزة نوبل للسلام في العام التالي.

وفي عام 2000، تم إطلاق التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) في دافوس، ومنذ ذلك الحين عمل على تحسين إمكانية حصول الملايين على اللقاحات. وقد ساهمت منذ إنشائها في تطعيم 760 مليون طفل حول العالم.