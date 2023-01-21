دافوس: الوزير الجزولي ليورونيوز "المغرب قادر على إزالة الكربون من الاقتصاد الأوروبي"

قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن المغرب قادر على إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة، والتي "ستسمح بإزالة الكربون من الاقتصاد الأوروبي وإطلاق برامج هيدروجين خضراء رئيسية".

وأضاف الوزير، في لقاء خاص مع يورونيوز على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن بلاده "تضم أكثر من 40٪ من الطاقات المتجددة ويخطط في 5 إلى 6 سنوات القادمة أن يتجاوز 50٪".

وأشار الجزولي إلى أن هذا الأمر يتوافق مع الحاجة المتزايدة في أوروبا لإزالة الكربون من اقتصادها، قائلا إن "المغرب هو الحل الأمثل".

ويجمع المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو حدث سنوي يقام في منتجع دافوس الألبي في الفترة من 16 يناير حتى 20 يناير، المئات من قادة العالم والمسؤولين وخبراء الصناعة لمناقشة القضايا الاقتصادية والجيوسياسية والبيئية الأكثر إلحاحا في العالم.

كما يوفر المنتدى للسياسيين فرصة للالتقاء والتعامل مع الأمور التي قد تزيد من التوترات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.