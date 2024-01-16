بقلم: يورونيوز

بعد أكثر من 100 يوم لم تستطع تل أبيب تحرير الرهائن التي دخلت القطاع لأجلهم. كما لا تزال الصواريخ تنطلق من غزة ومن الشمال تحديدا الذي انتشرت القوات الإسرائيلية. في الوقت ذاته، يواجه جيش الدولة العبرية تحديا في الشمال حيث يربض مقاتلو حزب الله بصواريخه المصوّبة نحو بلدان ومدن الجليل.

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تتجه الحرب الضارية الدائرة على قطاع غزة لطيّ شهرها الرابع مع شلال من الدماء لا يهدأ ودمار مسح معالم القطاع المحاصر أو كاد.

أكثر من 24 ألف فلسطيني ثلثاهم أطفالٌ ونساءٌ راحوا ضحية القصف الإسرائيلي العنيف الذي دمر المنازل والبنى التحتية. قصف طال المستشفيات والمدارس التي ظنها عشرات الآلاف من النازحين أماكن آمنة.

بعد أكثر من 100 يوم لم تستطع تل أبيب تحرير الرهائن التي دخلت القطاع لأجلهم. كما لا تزال الصواريخ تنطلق من غزة ومن الشمال تحديدا الذي انتشرت فيه القوات الإسرائيلية.

في الوقت ذاته، يواجه جيش الدولة العبرية تحديا في الشمال حيث يربض مقاتلو حزب الله بصواريخه المصوّبة نحو بلدان ومدن الجليل.

ناهيك عما يجري في البحر الأحمر ومحاولة الحوثيين في اليمن منع أي سفينة تجارية لها علاقة بإسرائيل ودخول واشنطن ولندن على الخط لمنع هذه التحركات التي يقولون إنها تهدد أمن الممرات الدولية وسفن الشحن كلها وليست فقط تلك التي لها علاقا بإسرائيل.

إليكم الآن أبرز التطورات..

حماس تعلن قصفنتيفوت

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن أكثر من 25 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه منطقة نتيفوت في النقب الغربي. وتعد هذه الرشقة الصاروخية الأوسع والأثقل التي تم إطلاقها من القطاع في الأسابيع الأخيرة

وتسببت الرشقة الصاروخية، بحسب وسائل إعلام عبرية بأضرار بالممتلكات، حيث أصبت قذيفة مبنى بشكل مباشر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وأعلنت كتائب القسام، قصفها نتيفوت برشقه صاروخية.

قتيل وجريح واحد في تبادل لإطلاق النار على الحدود المصرية

أعلنت إسرائيل أن أحد جنودها قد أصيب بجراح أثناء تبادل لإطلاق النار على الحدود مع مصر التي نسبته مصر إلى مهربين مخدرات. وقد أسفرت المواجهة المسلحة هذه عن مقتل شخص من الجانب المصري.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن الحادث وقع في شبه جزيرة سيناء قرب نقطة نيتسانا الحدودية مع مصر وأنه كان هناك نحو 20 مسلحا. وقد تبادل الطرفان إطلاق النار أسفر عن إصابات في صفوف المسلحين بحسب البيان الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل وقد تم نقل الجندي الجريح لتلقي العلاج.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن هوية المهاجمين، لكن بيانا عسكريا مصريا قال إن المسلحين كانوا يحاولون تهريب كميات من المخدرات ما أدى إلى مقتل شخص واحد كما أعلن عن اعتقال ستةٍ آخرين إثر الحادثة.

لأول مرة منذ حرب تموز 2006 إسرائيل تعلن إرسال قوات خاصة داخل الأراضي اللبنانية لإزالة ألغام في قرية عيتا الشعب

إيران تقصف مواقع في أربيل بكردستان العراق وشمال سوريا لما تقول إنه بؤر للتجسس الإسرائيلي وتصف القصف بأنه رد على هجوم كرمان الذي قتل العشرات

المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل قتلت العشرات ممن حاولوا استلام المساعدات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تغريدة نشرها على منصة "إكس"، الثلاثاء إن إسرائيل لم تقيد وصول المساعدات وحسب، بل قتلت العشرات ممن حاولوا استلامها.

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات المستمر في القطاع يؤخر عمليات الاستجابة الطارئة للمرضى والجرحى

مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد وجرح اثنين آخرين جنوب قطاع غزة

قتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد الليلة الماضية وجرح اثنان آخران جنوب قطاع غزة بحسب ما أعلن جيش الدولة العبرية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن نهاية قريبة للتوغل البري في جنوب القطاع ويربط مستقبل إسرائيل بمآل الحرب على غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالنت نهاية قريبة لمرحة التوغل البري المكثف في جنوب قطاع غزة. وقال في مؤتمر صحفي عقده الثنين : "لقد قلنا بوضوح إن المحرلة الحاسمة من العمليات ستستمر قرابة ثلاثة أشهر في الجنوب وسنحقق هذا الهدف وستنتهي العمليات قريبا". وقد ذهب غالنت أبعد من ذلك حين قال إن مستقبل إسرائيل مرتبط بما ستؤول إليه الحرب في غزة.

الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة في غزة

في بيان مشترك، حذرت منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبرنامج الغذا ء العالمي من خطر حدوث مجاعة وتفشي أمراض قاتلة في غزة بسبب الحرب الدائرة. وطالبت الهيئتان الأمميتان إسرائيل بالسماح بفتح ميناء أشدود أمام منظمات الإغاثة للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

مقتل رهينتين في قصف إسرائيلي على القطاع

كشفت كتائب القسام عن مصير 3 من الرهائن الإسرائيليين لديها في غزة، ونشرت تسجيلاً مصوراً تضمن كلمة الإسرائيلية نوا أرغماني، حيث قالت إنهم تعرضوا لقصف من طائرة إسرائيلية أدى إلى مقتل رفيقيها يوسي شرعابي وتايس فريسك.

وكانت كتائب القسام أعلنت قبيل ذلك أنها ستفصح عن مصير ثلاث من الرهائن المحتجرين لديها.