نتنياهو يقر بالخلاف مع واشنطن: لن أسمح بقيام دولة فلسطينية ما دمت في منصبي

وكانت الولايات المتحدة قد دعت إسرائيل إلى "تخفيض" حدة هجومها، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءا من خطة ما بعد الحرب على غزة.

اعلان

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي أنه أبلغ الولايات المتحدة معارضته إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو ما بعد الحرب، مما يسلط الضوء على الانقسامات العميقة بين الحليفين المقربين، بعد ثلاثة أشهر من الهجوم الذي تنفذه إسرائيل على قطاع غزة بهدف القضاء على حركة حماس.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت إسرائيل إلى "تخفيض" حدة هجومها، وقالت إن إقامة دولة فلسطينية يجب أن تكون جزءاً من خطة ما بعد الحرب على غزة.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالمضي قدماً في الهجوم حتى تحقق إسرائيل "انتصاراً حاسماً على حماس" حسب تعبيره، مشيراً إلى نقل مواقفه إلى الأمريكيين. وقال نتنياهو" اليوم التالي للحرب يعني "سيطرة إسرائيلية ونزع السلاح" في غزة.

كما اعتبر أن "وقف الحرب قبل تحقيق كامل الأهداف سيبث رسالة ضعف".

وحينما سُئل عن رأيه في التدخل الأمريكي في ما يجري في إسرائيل، قال نتنياهو: "يجب أن يكون رئيس الحكومة في إسرائيل قادراً على قول لا، حتى لأعز أصدقائنا؛ قول "لا" عند الضرورة وقول "نعم" عندما يكون ذلك ممكناً، وهذه هي الطريقة التي أقود بها".

وأضاف نتنياهو: "أريد توسيع دائرة السلام لتشمل أربع دول عربية، وأنا مصمّم على توسيعها إلى دول أخرى في المنطقة مع أصدقائنا الأمريكيين".

واشنطن تعارض رغبة نتنياهو

من جانبها، شددت الولايات المتحدة مجدداً على رؤيتها لحل الصراع في غزة، عبر إقامة دولة فلسطينية، خلافا لرغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان، الخميس، إن واشنطن حصلت على التزام من دول في المنطقة بمشاركتها في إعمار غزة بعد نهاية الحرب "إذا كان هناك مسار حقيقي لقيام دولة فلسطينية".

كما قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن "حل الدولتين يصب في مصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين"، مؤكدا على "حق الفلسطينيين أن يعيشوا في دولة مستقلة وبسلام".

وأضاف كيربي: "ستكون هناك مرحلة ما بعد الحرب في غزة، ويجب أن يكون هناك حكم في القطاع يمثل تطلعات الفلسطينيين".

وبعد مرور أكثر من 100 يوم على حرب غزة، تواصل إسرائيل شن واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية وتدميرا، بهدف تفكيك حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 وإعادة العشرات من الرهائن الذين تمّ اختطافهم خلال هجوم حماس المباغت في الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول.

وقتل أكثر من 24600 فلسطيني، وفر نحو 85 في المائة من سكان القطاع الساحلي الضيق البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، وتقول الأمم المتحدة إن ربع السكان يتضورون جوعاً.