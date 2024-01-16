شاهد: 3 آلاف مهاجر أغلبهم من الشرق الأوسط على أبواب فنلندا أملا في فتح الحدود المغلقة

بقلم: يورونيوز

3000 آلاف مهاجر أغلبهم من الشرق الأوسط ينتظرون على الحدود بين روسيا وفنلندا

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لا يزال نحو 3000 مهاجر على الحدود الروسية الفنلندية بانتظار أن تفتح هلسنكي حدودها الشرقية. حيث يتواجدون داخل مركز إيواء على الجانب الروسي. وأغلب هؤلاء المهاجرين أتوا من منطقة الشرق الأوسط وقد دفعوا للمهربين نحو 6 آلاف يورو مقابل دخول الأراضي الأوروبية.

وتتهم فنلندا موسكو باستخدام المهاجرين كورقة ضغط عليها بسبب تعزيز هلسنكي تعاونها العسكري مع واشنطن. وبذلك، فإن هؤلاء المهاجرين الآتين من منطقة تنخر فيها النزاعات المسلحة والفقر وعدم الاستقرار يجدون أنفسهم بين مطرقة أتاوات المهرّبين والهجرة نحو المجهول وبين سندان التجاذبات السياسية بين القوى الكبرى.