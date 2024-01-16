تقرير: ثلاثون في المائة من الشباب في البرتغال يعيشون خارج البلاد

بقلم: يورونيوز

غادر أكثر من 850 ألف شاب برتغالي، تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عامًا، البلاد ويعيشون حاليًا في الخارج - وثلثهم تقريبًا من النساء في سن الخصوبة.

اعلان

تتمتع البرتغال بأعلى مستوى للهجرة في أوروبا، وواحدة من أعلى المعدلات في العالم. أدى موجة النزوح المستمرة للمغادرين الشباب على مدار العام إلى زيادة عدد البرتغاليين الذين يعيشون في الخارج، وحرمان البلاد من الشرائح الأصغر سنًا.

وقد استخدم تقرير مرصد الهجرة بيانات تقديرية عن الفئات العمرية للمجتمعات الأجنبية من البلدان التي اختارها المهاجرون البرتغاليون بشكل أكبر.

حوالي 2.3 مليون برتغالي يعيشون في الخارج

ومنذ عام 2001 فقط، غادر البلاد أكثر من 75 ألف شخص في المتوسط كل عام. وكانت الذروة بين عامي 2010 و2019، ووصلت إلى أعلى مستوياتها عام 2013 عندما غادر البلاد 120 ألف برتغالي.

في الوقت الحالي، هناك ما يقرب من 2.3 مليون برتغالي يعيشون في الخارج، 70٪ منهم تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 39 عامًا.

أثرت الأزمات الاقتصادية المتعاقبة على توقعات الشباب. إذ أن الأسباب التي تقدمها فئات صغار السن لنزوح الأشخاص الأكثر إنتاجية في البلاد هي دائمًا "الأزمات الاقتصادية المتعاقبة" بينما تقدم الدول الأخرى "مشاريع للمستقبل" للأجيال الشابة في البرتغال.

هذه هي النقاط البارزة التي خرج بها "أطلس الهجرة البرتغالية"، الذي تم تجميعه وتجهيزه للعرض الأسبوع المقبل من قبل مرصد الهجرة.

ولا تزال فرنسا هي الدولة التي تضم أكبر جالية برتغالية (حوالي 600000 يعيشون في فرنسا، 40٪ منهم في باريس).

كما أن هناك جاليات برتغالية كبيرة في سويسرا، ولوكسمبورغ (وخاصة كانتون إيش سور الزيت)، والمملكة المتحدة، ومقاطعة غاليسيا الإسبانية، وهولندا، والدنمارك، والسويد، والنرويج - وكلها قادرة على تقديم حوافز ورواتب أعلى بكثير مما يُدفع عادة في البرتغال.