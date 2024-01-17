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تراجع عدد السكان في الصين ومخاوف من تأثير نقص الولادات على عجلة النمو الاقتصادي

مواطنون صينيون في الشارع
مواطنون صينيون في الشارع Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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استقر عدد السكان عند مستوى 1.4 مليار نسبة كل عشر سنين لتفقد بذلك بكين المرتبة الأولى التي احتلتها طيلة عقود من حيث عدد السكان وتتراجع إالى المرتبة الثانية بعد الهند التي تربعت على المركز الأول

أمة المليار ونصف بدأت تتناقص..

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أعلنت الحكومة الصينية عن انخفاض في عدد السكان في البلاد بمليونين عام 2023. حيث تراجعت نسبة الولادات للعام السابع على التوالي بأكثر من نصف مليون (540 ألف) ليصل عدد من المواليد الجدد العام الماضي في الصين نحو تسعة ملايين وهي نصف النسبة المسجلة عام 2016.  

ومع رفع السلطات القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد 19، قفز عدد الوفيات بنسبة 690 ألفا ليبلغ العدد 11.1 مليونا أي ضعف النسبة التي سجلت العام الماضي.

وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات بسبب وباء كوفيد الذي بدأ في التفشي بداية العام الماضي واستمر حتى فبراير من نفس العام.

ومن المتوقع أن  يؤثر تراجع عدد السكان تدريجيا على عجلة النمو الاقتصادي وعلى قدرة الصين على تعويض القوة العاملة التي تتقدم في السن بقدرات شابة.  

وبحسب مكتب الإحصاء الصيني الذي يجري عمليات من هذا النوع مرة كل عشر سنوات، استقر عدد السكان عند مستوى 1.4 مليار نسمة، لتفقد بذلك بكين المرتبة الأولى التي احتلتها طيلة عقود من حيث عدد السكان وتتراجع إالى المرتبة الثانية بعد الهند التي تربعت على المركز الأول بحسب تقديرات الأمم المتحدة لعام 2023.

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