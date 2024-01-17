من غزة إلى الشيشان.. قديروف يبني "منطقة فلسطينية" في غروزني لاستقبال الفارّين من القصف

بقلم: يورونيوز

ستمتد هذه المجمعات السكنية، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، على مساحة تقدر بنحو 4,200 متر مربع في منطقة فيزايتوفسك، بالقرب من مدرسة وروضة أطفال.

اعلان

يستعد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الفارين من الحرب الدائرة منذ أشهر في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر 24 ألف فلسطيني ونزوح مئات الآلاف.

وبدأت أعمال البناء لخمسة مبان في العاصمة غروزني، حيث يتضمن كل مبنى 35 شقة. ويهدف هذا المشروع الحديث إلى إنشاء "قرية فلسطينية" في المنطقة.

وستمتد هذه المجمعات السكنية، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، على مساحة تقدر بنحو 4,200 متر مربع في منطقة فيزايتوفسك، بالقرب من مدرسة وروضة أطفال.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عملية تكيف الفلسطينيين في الشيشان.

وأكد قديروف سابقا، أنه ملتزم بدعم "الانخراط الفعال لإخوته الفلسطينيين في جمهورية الشيشان، بما في ذلك توفير فرص العمل لهم" كما قال.

وقال وزير الإعلام الشيشاني أحمد دوداييف، أن بلاده الواقعة في شمال القوقاز الروسي وذات الأغلبية المسلمة، أنفقت 130 مليون روبل (ما يعادل 1.3 مليون يورو) لتقديم المساعدات للاجئين، بما في ذلك إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"

وعلى الرغم من صعوبة إحصاء العدد الدقيق للفلسطينيين الذين فروا من قطاع غزة لتعذر جمع المعلومات نتيجة لعدم انتظام حركة الخروج من القطاع، فإن روسيا استضافت 1,124 منهم، حسبما ذكره ألكس كانسر، الرئيس السابق للجنة متابعة تحقيق وعد الهجرة الروسية.

وكشفت الأمم المتحدة، أن عدد سكان غزة الذين تم تهجيرهم جراء الهجمات الدامية والعنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر /تشرين الأول، يتجاوز 1.9 مليون نسمة.

وبعد مضي أكثر من مئة يوم على الحرب الإسرائيلية على القطاع، تشير تقديرات وزارة الصحة في غزة إلى أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية يتجه نحو الـ 24,500 شخص، وسط تحذير من انتشار التهاب الكبد الوبائي نتيجة الاكتظاظ في مراكز النزوح بالقطاع المحاصر.