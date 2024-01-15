طبيب يبتر قدم ابنته دون مخدر في شمال غزة

بقلم: يورونيوز

انتشر فيديو لطبيب فلسطيني قام ببتر قدم ابنته على طاولة السفرة وبدون مخدر في منزله المحاصر بالدبابات والواقع بالقرب من مجمع الشفاء الطبي في شمال قطاع غزة، على وسائل التواصل الاجتماعي.

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خلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الآلاف من الجرحى مبتوري الأطراف قطاع، معظمها يحدث دون توفر المعدات الطبية، والمخدر أو حتى الأدوية بما فيها المسكنات والمضدات الحيوية.

وتجرى عمليات مماثلة في كافة أنحاء القطاع دون مخدر، وفقا لبيانات وزارة الصحة تم إجراء أكثر من 150 حالة بتر في مستشفيات مختلفة فيما تتوقع الوزارة زيادة أعداد الجرحى الذين سيحتاجون إلى بتر حيث يضطر الأطباء اللجوء إلى البتر في ظل نقص المعدات الطبية الحاد.

وكان أكثر من فريق طبي قد أكد النقص الحاد في المعدات الطبية والأدوية بالرغم من دخول مساعدات طبية ولكنها لا تلبي الحاجة المتزايدة.

ويعاني الطاقم الطبي من ظروف صعبة للغاية وخاصة بعد نزوح أكثر من نصف سكان غزة إلى رفح في ظل انهيار النظام الصحي.