"سيدفعون ثمن اعتدائهم علينا".. قديروف يتوعد بالانتقام بعد الهجوم على منشأة تدريب عسكرية بالشيشان

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وتعد هذه الحادثة الهجوم الأول من نوعه الذي يستهدف الأراضي الشيشانية منذ اندلاع الحرب.

وقال قديروف في تصريحات مصورة نشرتها وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي": "لقد عضّونا، وسنقوم بتدميرهم". وأردف قديروف، متوعدًا بردٍ قاسٍ: "في القريب العاجل سنريهم نوعًا من الانتقام لم يحلموا به أبدًا".

موقع الهجوم بالطائرة المسيرة في الشيشان

وكان قديروف قد نشر في وقت سابق على حسابه على "تيليغرام" أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق في سقف مبنى وصفه بـ "جامعة القوات الخاصة" في مدينة غوديرميس. وأكد أن المبنى كان فارغًا وقت الهجوم، ولم تقع أي إصابات.

يُعرف رمضان قديروف بدعمه القوي للحرب الروسية في أوكرانيا، حيث شاركت القوات الشيشانية بقيادته في عدة عمليات على الجبهة الأوكرانية، وتميزت هذه القوات بقدراتها الخاصة وتجهيزاتها العالية، مما جعلها من بين الوحدات الفعّالة في الميدان.

هذا الهجوم بالطائرة المسيرة يأتي في سياق ضربات متكررة تشنها أوكرانيا ضد مواقع روسية، خاصة باستخدام الطائرات بدون طيار. ومع ذلك، لم يصدر أي تعليق فوري من كييف حول الحادثة.