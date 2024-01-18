مقتل 9 سوريين بينهم طفلتين و4 سيدات في ضربات جوية استهدفت جنوب شرق السويداء

بقلم: يورونيوز

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان، أن "الطيران الحربي الأردني نفذ غارات جوية ليل الأربعاء / الخميس استهدفت منازل ومستودعا في منطقتين جنوب شرقي السويداء مخلفة ضحايا وأضرار مادية كبيرة".

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قتل 9 سوريين بينهم طفلتين و4 سيدات، في ضربات جوية استهدفت منزلين اثنين في بلدة عرمان جنوب شرق السويداء.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن "الطيران الحربي الأردني نفذ غارات جوية ليل الأربعاء / الخميس استهدفت منازل ومستودعا في منطقتين جنوب شرقي السويداء مخلفة ضحايا وأضرار مادية كبيرة".

وأعلن في تغريدة نشرها عبر منصة "إكس"، "ارتفاع ضحايا القصف الجوي الأردني على بلدة عرمان بريق السويداء إلى 9 بينهم 6 نساء وأطفال".

واشار المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، إلى أن عدد القتلى قابل للارتفاع نظرا لوجود عالقين تحت الأنقاض ومعلومات عن ضحايا آخرين.

وأوضح أن الضربات أدت إلى وقوع أضرار كبيرة.

وبحسب المرصد "هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها طائرات حربية أردنية بقصف الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري".

إلا أنه لم يصدر بعد أي تأكيد من الجانب الجيش الأردني حول ضلوعه في هذه الضربات.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد توعد في 22 أيار/مايو بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد".