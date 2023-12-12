الجيش الأردني يعلن مقتل أحد عناصره على الحدود مع سوريا

بقلم: يورونيوز

قتل أحد أفراد حرس الحدود الأردنيين وإصيب آخر فجر الثلاثاء في اشتباك مسلح مع عشرات المهربين لدى محاولتهم ادخال مخدرات من سوريا الى المملكة ما أسفر عن مقتل عدد منهم أيضا بحسب ما أعلن الجيش في بيان.

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ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول قوله إنه "فجر اليوم الثلاثاء، وعلى الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة، وقع اشتباك مسلّح مع العشرات من المهربين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود الأردنية، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات".

وأضاف أن الاشتباك "أسفر عن مقتل عدد من المهربين ودفع البقية منهم إلى الفرار داخل العمق السوري".

استشهاد أحد مرتبات القوات المسلحة الأردنية في اشتباك مسلّح مع مهربينhttps://t.co/W71YSXu9ropic.twitter.com/JzUKqOSFRh — Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) December 12, 2023

وأوضح المصدر أن "الاشتباك أسفر أيضاً عن استشهاد الوكيل أول إياد النعيمي" وإصابة آخر و هما من قوات حرس الحدود.

وكان الجيش الأردني أعلن الأسبوع الماضي أن قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تهريب مخدرات وقتلت ثلاثة مهربين حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة من سوريا.

ويكافح الجيش الأردني عمليات تهريب أسلحة ومخدّرات، لا سيّما حبوب الكبتاغون، برّا من سوريا إلى المملكة.

ويقول مسؤولون أردنيون إن عمليات التهريب هذه باتت "منظمة" وتستخدم فيها أحياناً طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الاردن لإستخدام سلاح الجو غير مرة لضرب هؤلاء واسقاط طائراتهم المسيرة.

وتأتي غالبية محاولات التسلل للأشخاص وتهريب المخدرات من سوريا التي تشهد منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وشدّد الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري، الإجراءات عند حدوده مع سوريا التي تمتد على حوالى 375 كيلومترا، وأوقف وسجن عشرات تجار المخدرات والسلاح لمحاولتهم التسلل .

وتؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج.

وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.