بقلم: يورونيوز

يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الـ 104 من الحرب، بينما قامت إسرائيل بحملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية المحتلة، بعد توغلات ليلية لقواتها.

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ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 24458 فلسطينًا، بالإضافة إلى أكثر من 61500 جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

آخر تطورات الحرب في غزة لحظة بلحظة

الجيش الإسرائيلي يعتقل اليوم الخميس، 18 فلسطينيا، من قرية حرملة جنوب شرق بيت لحم.

مقتل 19 فلسطينيا في رفح

قتل 19 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر محلية، أن الضربات الجوية استهدفت منزلا كان مأهولا بالسكان شرق رفح، ويعود لعائلة الزاملي.

اعتقال 9 فلسطينيين في الخليل

شنت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مخيم العروب، شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في مخيم العروب، واعتقلت 9 مواطنين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

اعتقال شابا في نابلس

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس فجر اليوم، واعتقل شابا.

ونقلت الوكالة أن القوات اقتحمت المدينة من عدة محاور وتمركزت في حي المعاجين وداهمت إحدى البنايات فيه.