بقلم: يورونيوز

قالت الهيئة المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، إن السلطات الأمنية ستقوم بتفتيش 5 شاحنات محملة بالمساعدات الطبية، قبل دخولها قطاع غزة.

اعلان

أكدت إسرائيل أنها ستقوم بتفتيش 5 شاحنات تحمل مساعدات طبية قبل دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم. وأوضحت الهيئة المسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية بوزارة الحرب الإسرائيلية أن المساعدات هي عبارة عن شحنة أدوية موجهة إلى المدنيين الفلسطينيين، ومن المقرر تسليم بعضها إلى الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

أتي هذا الإعلان، في الوقت الذي كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الأربعاء، موافقته للسماح لشحنة أدوية بالدخول إلى القطاع دون تفتيشها، مشيرا إلى أن الجيش هو المسؤول عن هذا الأمر.

أثار ذلك جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، إذ تعرض نتنياهو إلى هجوم واسع النطاق من الجيش وحتى من كبار أعضاء الائتلاف.

وأكد الجيش الإسرائيلي على أنه لم يكن على علم بتفاصيل هذه الصفقة، ولم يُسأل عن رأيه فيها، في حين طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بالتوقف عما وصفها بمحاولة التهرب من مسؤوليته، بعد أن ألقى المسؤولية على عاتق الجيش.

ودعا بن غفير، نتنياهو إلى ضرورة "التأكد من أن الشاحنات التي من المفترض أن تحمل الأدوية للمختطفين لا تحمل أيضا ذخيرة ومعدات لحماس"، مضيفاً: "هي مسؤوليتكم ومسؤولية مجلس الوزراء الحربي والمصغر".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول في الهيئة قوله: "بناء على توجيهات المسؤولين السياسيين، ستخضع 5 شاحنات محملة بالأدوية للتفتيش الأمني عند معبر كرم أبو سالم".

وبالموازاة مع ذلك، أعلنت حماس صباح اليوم أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالتنسيق مع فرنسا وقطر لا يشمل قيام إسرائيل بتفتيش الشحنة، فيما سيكون الأول من نوعه خلال الحرب.

ومن المقرر أن تدخل شحنة المساعدات الطبية القادمة من قطر إلى غزة في وقت لاحق من الأربعاء، بعد أن وصلت إلى حدود القطاع.