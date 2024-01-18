صحيفة هآرتس: حماس تعيد تأهيل كتائبها شمالي قطاع غزة وتعين قادة بدل من اغتالتهم إسرائيل

بقلم: يورونيوز

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير نشرته الخميس، أن حركة حماس بدأت عملية إعادة تجميع وتجهيز كتائبها، والتي كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تفكيكها خلال الحرب على قطاع غزة.

اعلان

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولهم، إن الجيش الإسرائيلي يتتبع محاولات الحركة لتأهيل مقاتليها في قطاع غزة وإعادة هيكلتها، في وقت أعلنت فيه تل أبيب عن تقليص قواتها في شمال القطاع وسحب القوات النظامية وقوات لواء غولاني والمدرعات والوحدات الخاصة.

وأعلنت الصحيفة أيضاً، أن حماس قامت بتعيين قادة جدد ليحلوا محل القادة السابقين الذين تعرضوا للاغتيال.

وقبل أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، وأبقى على ثلاث فرق عسكرية كاملة في أنحاء القطاع.

وتضم الفرقة 36 اللواء غولاني واللواء 188 واللواء السابع من سلاح المدرعات، وفرقة إطفاء تابعة لسلاح المدفعية ولواء عتسيوني الاحتياطي. وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن "قرار الجيش جاء بعد تقييم للوضع القتالي وللحفاظ على كفاءة القوات".

وأعلن البيت الأبيض سابقًا، أن حماس لا تزال تمتلك "قدرات كبيرة" داخل قطاع غزة.

وتوعدت إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول بـ"القضاء" على حماس، وشنّت قصفا مكثفا على قطاع غزة وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر.