هل ستنتهي الحرب دون إنقاذ الرهائن أو القضاء على حماس؟

بقلم: يورونيوز

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الأحد تحليلا سياسيا حول إمكانية نهاية الحرب دون تحقيق إسرائيل أهدافها المعلنة والمتمثلة بالقضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن إلى عائلاتهم خاصة في ظل الضغوط الدولية التي تواجهها الدولة العبرية حاليا.

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ويتناول التحليل آراء بعض السياسيين الإسرائيليين منذ البداية باستحالة القضاء على حركة حماس لعدة أسباب أهمها الافتقار إلى الإرادة أو الضغوط العالمية لوقف إطلاق النار.

ويقول الكاتب، يونا جيريمي بوب قد ينجح الجيش الإسرائيلي بالسيطرة بشكل كامل على 95-99% من غزة، بما في ذلك الشمال والجنوب والوسط ولكن يبقى سؤال الرهائن معلقا بيد السنوار ومحمد الضيف في حركة حماس.

اغتيال لقادة حماس

ويضيف الكاتب أن الجيش الإسرائيلي يسعى لانهاك السنوار والضيف عبر القصف المتواصل لقطاع غزة من أجل التوصل إلى صفقة مناسبة بشأن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

ويشجع الكاتب الحل المقترح من قبل مسؤولين من الجيش الإسرائيلي والمتمثل بإنهاء الحرب الرئيسية في غزة من خلال اغتيال قادة حماس، ويتابع بأنه قد يكون أفضل من تحكم قادة حماس في موضوع إطلاق سراح الرهائن، إضافة إلى تسريع عملية القضاء على حركة حماس.

ويذكر الكاتب بتجربة وسيناريو حل حرب لبنان عام 1982 والتي وصفها بالفاشلة عندما استسلم ياسر عرفات وخرج برفقة منظمة التحرير من لبنان. لأنها بحسب وجهة نظر الكاتب قد تسمح بإطالة موضوع الرهائن حتى بعد الحرب الرئيسية على قطاع غزة.

ويتابع بأم هذا الحل سيشكل تهديدا مباشرا على دولة إسرائيل في حال تم الاتفاق على إخراج قادة حماس من القطاع مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.