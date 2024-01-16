نتنياهو: لا عودة لسكان مستوطنات غلاف غزة قبل هزيمة حماس

بقلم: يورونيوز

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن حكومته عازمة على "إعادة تأهيل" مستوطنات وما يعرف بكيبوتسات الغلاف المحيط بقطاع غزة.

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وقال نتنياهو خلال لقائه برؤساء المجتمعات المحلية بالمنطقة: "نحن مصممون على إعادة تأهيل المجتمعات والكيبوتسات، فيما يسمى بغلاف غزة، لإعادة السكان إلى منازلهم وتوفير ظروف أحسن بكثير مما كان موجوداً حتى قبل الحرب".

وأضاف: "ولهذا الغرض، نحتاج أولاً إلى تحقيق النصر على حماس، ولكن أيضاً إلى اتخاذ الإجراءات المدنية اللازمة، ولهذا السبب قمنا بعقد مجلس الوزراء الحربي اليوم".

وقامت إسرائيل بإجلاء عشرات الآلاف من السكان بتلك المستوطنات عقب هجوم السابع من أكتوبر – تشرين الأول الذي شنته حركة حماس وأدى إلى مقتل 1200 إسرائيلياً بحسب تقديرات إسرائيل.

وترد الدولة العبرية على عملية حماس مذّاك بشن حرب مستمرة على قطاع غزة أدت إلى مقتل أكثر من 24,000 فلسطيني حتى الآن.

كذلك دُفع حوالي 85% من سكان قطاع غزة والبالغ عددهم 2.3 مليون إلى النزوح بعيدا عن منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي.

ويواجه حوالي ربع سكان غزة خطر المجاعة مع دخول القليل جداً من الغذاء والماء والدواء والإمدادات الأخرى بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.