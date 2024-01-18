وفود من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يبحثون تهديدات بيونغيانغ النووية

بقلم: يورونيوز

أجرى المبعوثون النوويون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات في سيول يوم الخميس وسط علاقات متوترة في شبه الجزيرة الكورية وتنامي العلاقات الروسية الكورية الشمالية.

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وأدان المبعوثون النوويون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان التجارب الصاروخية النووية المستمرة التي تجريها كوريا الشمالية وتعاونها العسكري مع روسيا.

واجتمع المبعوث النووي لكوريا الجنوبية كيم غان والأمريكي جونغ باك والياباني هيرويوكي نامازو في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

ووصف جونغ باك التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية بأنها "غير قانونية" وأدان إمدادات الأسلحة إلى روسيا.

ودعا كيم غان كوريا الشمالية إلى وقف تجاربها للأسلحة النووية، وقال أيضًا إن كوريا الجنوبية ستقبل دائمًا الكوريين الشماليين "بأذرع مفتوحة".

وقال نامازو إن كوريا الشمالية انتهكت العديد من قرارات الأمم المتحدة بإرسال أسلحة إلى روسيا للمشاركة في حربها ضد أوكرانيا.

أعلن الزعيم كيم جونغ أون يوم الاثنين في برلمان بيونغ يانغ أن كوريا الشمالية ستتخلى عن التزامها طويل الأمد بالتوحيد السلمي مع كوريا الجنوبية وأمر بإعادة كتابة دستور كوريا الشمالية لإلغاء فكرة الدولة المشتركة بين البلدين.

سافرت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي إلى موسكو الثلاثاء، حيث التقت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات حول تحسين العلاقات وسط قلق دولي متزايد بشأن التعاون المزعوم في مجال الأسلحة بين البلدين.