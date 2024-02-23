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شاهد: مناورة أمريكية وكورية جنوبية تحاكي اعتراض صواريخ كوريا الشمالية

طائرة أف 35 تقلع من قاعدة بيونغتيك في كوريا الجنوبية. 2024/02/23
طائرة أف 35 تقلع من قاعدة بيونغتيك في كوريا الجنوبية. 2024/02/23 Copyright South Korea Defense Ministry via AP
بقلم:  يورونيوز
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قالت القوات الجوية الكورية الجنوبية إن الجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي يقومان بمناروة مشتركة الجمعة،تستخدم فيها طائرات شبح متقدمة لاستهداف صواريخ محتملة من كوريا الشمالية.

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وأجرت كوريا الشمالية 6 جولات من التجارب الصاروخية في بداية هذا العام، استخدمت فيها صواريخ كروز والتي تحلق بارتفاع منخفض لضرب الدفاعات الصاروخية.

واختبرت كوريا الشمالية صواريخ كروز جديدة طويلة المدى يمكن وصولها إلى القواعد العسكرية الأميركية في اليابان.

ويقول محللون إن كوريا الشمالية تنوي استخدام صواريخ كروز لضرب حاملات الطائرات الأمريكية والقواعد العسكرية الأمريكية في اليابان في حالة نشوب حرب.

المصادر الإضافية • أ ب

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