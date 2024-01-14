بقلم: يزرزنيوز

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً باتجاه البحر يوم الأحد، في أول إطلاق صاروخي لها هذا العام.

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وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً مجهولاً قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى، مثلاً، المدى الذي وصل إليه الصاروخ.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية أيضاً إنها رصدت احتمال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. وقال خفر السواحل الياباني نقلاً عن وزارة الدفاع إنه يعتقد أن الصاروخ المشتبه به سقط في المحيط.

وكان هذا أول إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية في عام 2024. وكانت المرة الأخيرة التي أجرت فيها كوريا الشمالية إطلاق صاروخ علني في 18 ديسمبر/كانون الأول، عندما اختبرت إطلاق صاروخها الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب "هواسونغ-18"، وهو السلاح الأكثر تقدما في كوريا الشمالية. وتم تصميمه لضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وجاء إطلاق هذا الصاروخ، الأحد، بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية وابلاً من القذائف المدفعية بالقرب من الحدود البحرية الغربية المتنازع عليها مع كوريا الجنوبية، مما دفع كوريا الجنوبية إلى إجراء تدريبات مماثلة لإطلاق النار في نفس المنطقة. الموقع هو المكان الذي خاضت فيه القوات البحرية للكوريتين ثلاث معارك بحرية دامية منذ عام 1999، وأدت الهجمات التي ألقي باللوم فيها على كوريا الشمالية إلى مقتل 50 كورياً جنوبياً في عام 2010.