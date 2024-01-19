توقيف الممثل الأمريكي وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونخ

بقلم: يورونيوز

فتشت الجمارك الألمانية الممثل الأمريكي وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر، ثم اعتقلته لبعض الوقت في مطار ميونخ.

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أفادت تقارير لوسائل إعلام ألمانية أن سبب حجز السلطات لنجم أفلام "الأكشين" الأمريكية، هو ساعدة يدوية باهضة الثمن، كانت داخل أغراض شوارزنيغر الذي لم يصرح بها لدى مصلحة الجمارك.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن قيمة الساعة هو 20 ألف يورو، وأنه كان سيتم بيعها في المزاد العلني في قمة المناخ العالمية في كيتزبويل.

والمعروف في ألمانيا أن الحد الأقصى لقيمة الجواهر والأغراض الثمينة المعفاة من الأداءات الضريبية، لا ينبغي أن تتجاوز 430 يورو.

وبحسب مصلحة الجمارك، فإن السلطات الألمانية بدأت بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالضريبة الجنائية ضد شوارزينغر.