EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

سويسرا: "شكاوى جنائية" ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته في منتدى دافوس

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الخميس 18 يناير 2024.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا يوم الخميس 18 يناير 2024. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تم تقديم شكاوى جنائية في سويسرا ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الذي كان يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الخميس.

اعلان

وقال مكتب المدعي العام السويسري (MPC): "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، وأشار إلى أنه على اتصال بوزارة الخارجية السويسرية لفحص مسألة حصانة الرئيس الإسرائيلي، ولم يحدد بالضبط موضوع الشكاوى.

ولوحظ أنه تم تقديم العديد من الشكاوى الجنائية الفردية ضد هرتسوغ في كانتونات برن وجنيف وزيورخ.

وقد تقدمت بهذه الشكاوى مجموعة تسمّى "الإجراءات القانونية ضد الجرائم ضد الإنسانية"، ودعت في بيان صحفي إلى فتح تحقيق جنائي في سويسرا بالتوازي مع اتهامات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. 

وسبق وأن تجاهلت سويسرا الحصانة الدبلوماسية مرات عديدة من قبل، كما هو الحال في حالة الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع، وقالت مجموعة "الإجراءات القانونية ضد الجرائم ضد الإنسانسة" إن هذا يجب أن ينطبق أيضاً على "المجرمين الغربيين".

جنوب إفريقيا، التي رفعت دعوى في ديسمبر ضد إسرائيل بتهمة ارتكابها إبادة جماعية في غزة، من قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري لعملياتها العسكرية".

وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، يهدف إلى "القضاء على السكان" في قطاع غزة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بشبهة اعتداء على عرب.. الشرطة الإسرائيلية تحقق مع عضو كنيست من حزب بن غفير

أعضاء البرلمان الأوروبي يمارسون الضغط على المفوضية بشأن المجر

شاهد: ظروف جوية قاسية تضرب الولايات المتحدة.. وفيات وإغلاق للمدارس وفوضى في السفر

دافوس سويسرا جرائم حرب غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني