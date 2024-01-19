سويسرا: "شكاوى جنائية" ضد الرئيس الإسرائيلي خلال مشاركته في منتدى دافوس

بقلم: يورونيوز

تم تقديم شكاوى جنائية في سويسرا ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الذي كان يشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الخميس.

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وقال مكتب المدعي العام السويسري (MPC): "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وفقا للإجراءات المعتادة"، وأشار إلى أنه على اتصال بوزارة الخارجية السويسرية لفحص مسألة حصانة الرئيس الإسرائيلي، ولم يحدد بالضبط موضوع الشكاوى.

ولوحظ أنه تم تقديم العديد من الشكاوى الجنائية الفردية ضد هرتسوغ في كانتونات برن وجنيف وزيورخ.

وقد تقدمت بهذه الشكاوى مجموعة تسمّى "الإجراءات القانونية ضد الجرائم ضد الإنسانية"، ودعت في بيان صحفي إلى فتح تحقيق جنائي في سويسرا بالتوازي مع اتهامات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وسبق وأن تجاهلت سويسرا الحصانة الدبلوماسية مرات عديدة من قبل، كما هو الحال في حالة الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع، وقالت مجموعة "الإجراءات القانونية ضد الجرائم ضد الإنسانسة" إن هذا يجب أن ينطبق أيضاً على "المجرمين الغربيين".

جنوب إفريقيا، التي رفعت دعوى في ديسمبر ضد إسرائيل بتهمة ارتكابها إبادة جماعية في غزة، من قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، فرض إجراءات عاجلة تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري لعملياتها العسكرية".

وقالت إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي، الذي دمر مساحات واسعة من القطاع الساحلي الضيق وقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، معظمهم مدنيون، يهدف إلى "القضاء على السكان" في قطاع غزة.