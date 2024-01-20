شاهد: عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة يقضون ليلتهم في خيام أمام منزل نتنياهو

بقلم: يورونيوز

اتخذت بعض العائلات إجراءات احتجاجية، خوفًا من أن تكون حياة أحبائهم في خطر متزايد.

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تجمع العشرات من أقارب الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة أمام مقر الإقامة الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كيساريا يوم السبت، مطالبين بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين بعد أكثر من 100 يوم من الأسر في غزة.

وقضى المتظاهرون الليل في خيام خارج منزل نتنياهو للاحتجاج على عدم إحراز الحكومة تقدمًا واضحًا بشأن صفقة المحتجزين الجديدة.

ومن بين المتظاهرين إيلي شتيفي، الذي تم احتجاز ابنه عيدان البالغ من العمر 28 عامًا في غزة منذ اختطافه من مهرجان سوبر نوفا الموسيقي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي بدأ إضرابًا عن الطعام يوم الجمعة.

ومع ظهور الانقسامات في حكومة الحرب الإسرائيلية بشأن خطط إعادة المحتجزين إلى وطنهم، اتخذت بعض العائلات إجراءات احتجاجية، خوفًا من أن تكون حياة أحبائهم في خطر متزايد.