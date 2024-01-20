بعد عام على الحادثة.. السلطات الأمريكية تنشر مشاهد اعتداء شرطي على طالب أسود في لاس فيغاس

بقلم: يورونيوز

أثارت تصرفات الشرطي، الذي طرح المراهق أرضًا وركع بركبته على جسده احتجاجات عامة، بعد مقارنة الحادثة بما حصل مع جورج فلويد عام 2020.

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نشرت إحدى المدارس في لاس فيغاس مشاهد صوّرت من إحدى الكاميرات المثبّتة على جسم شرطي، تظهر قيام هذا العنصر الأمني بالاعتداء على طالب أسود في شباط/ فبراير 2023.

وفي تقريره عن الحادث، قال الملازم جيسون إلفبيرغ، من شرطة مقاطعة كلارك التعليمية، إن المراهق، الذي تم حجب اسمه، رفض الابتعاد عن الضباط الذين قيدوا يدي طالب آخر أثناء التحقيق في تقرير يفيد باستخدام مسدس في اليوم السابق، رغم عدم العثور على سلاح بحوزته.

ركع على جسده

وأثارت تصرفات الشرطي، الذي طرح المراهق أرضًا وركع بركبته على جسده احتجاجات عامة، بعد مقارنة الحادثة بما حصل مع جورج فلويد عام 2020.

وقال محامي إلفبيرغ، آدم ليفين، لوكالة أسوشييتد برس قبل نشر مقاطع فيديو الكاميرا إن موكله، وهو من قدامى المحاربين في الشرطة لمدة 14 عامًا، تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات من قبل المنطقة ولا يزال في الشرطة.

وامتثل مسؤولو المدرسة في وقت متأخر من يوم الخميس لأمر القاضي بنشر لقطات كاميرا الشرطة للحادث الذي وقع في 9 شباط/ فبراير 2023 بالقرب من حرم مدرسة دورانغو الثانوية. ويبلغ إجمالي مقاطع الفيديو الستة التي وزعتها المنطقة، مع عدم وضوح الوجوه وأجزاء من بعض المشاهد الأخرى، أكثر من ساعتين.

وبدأ مقطع الفيديو الذي تم التقاطه على الهاتف المحمول والذي انتشر على نطاق واسع، باحتجاز العديد من ضباط شرطة المنطقة لطالبين.

وأظهر مقطع الفيديو، ومدته 55 ثانية، الطالب وهو يتراجع ويخفض هاتفه قبل أن يطرحه إلفبيرغ على الأرض بجوار سيارة دورية. ويمكن سماع الطلاب في الخلفية وهم يصرخون للضابط: "لا يمكنك تركه على الأرض بهذه الطريقة".