بقلم: يورونيوز

سمُع صباح اليوم دوي انفجار عنيف في العاصمة السورية دمشق وتصاعد دخان كثيف في المكان.

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وفي هذا الإطار، قالت وكالة الأنباء السورية إن "هجومًا استهدف مبنى سكنيًا في حي المزة بدمشق جراء عدوان إسرائيلي".

وكانت صحيفة "الوطن" السورية أفادت بـ "سماع دوي انفجارات في العاصمة دمشق والتحقيقات جارية لمعرفة مصدر الصوت".

كما أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن انفجارًا قويًا دوَّى في العاصمة دمشق وأن الدخان تصاعد من المكان.

وأضاف المرصد أن "خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم الصاروخي الذي وقع عندما كان مسؤولون من الجماعات المدعومة من إيران يعقدون اجتماعًا".

وقال مصدر مقرب من الحكومة في دمشق لوكالة أسوشييتد برس إن المبنى كان يستخدمه مسؤولون في الحرس الثوري، مضيفًا أن "الصواريخ الإسرائيلية" دمرت المبنى بأكمله وأن 10 أشخاص قتلوا أو جرحوا في الهجوم.

وجاءت الغارة وسط تصاعد التوترات في المنطقة والهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أودى بحياة الآلاف.

وفي الشهر الماضي، أدت غارة جوية إسرائيلية على إحدى ضواحي دمشق إلى مقتل الجنرال الإيراني سيد راضي موسوي، وهو مستشار للحرس الثوري الإيراني في سوريا.