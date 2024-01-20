شاهد: أول تركي يصل إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة خاصة ضمت سويديًا وإيطاليًا

بقلم: يورونيوز

رحب رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية ترحيبًا حارًا بنظرائهم القادمين في مهمة خاصة، والذين وصلوا اليوم السبت.

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وضم طاقم بعثة أكسيوم 3 القادم أول شخص تركي إلى الفضاء، ألبير جيزيرافشي، وانضم إليه السويدي ماركوس واندت والعقيد في سلاح الجو الإيطالي والتر فيلادي.

وانطلق صاروخ فالكون من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الخميس، وعلى متنه ثلاثة أشخاص.

وسيقضي الرواد الثلاثة أسبوعين في إجراء التجارب وتبادل الخبرات والاتصال مع تلاميذ المدارس والاستمتاع بمناظر الأرض من محطة الفضاء الدولية قبل العودة إلى ديارهم.

وتكلّف كل بلد من البلدان الثلاثة 55 مليون دولار تقريبًا، وهو السعر التقريبي للرحلة للشخص الواحد، وهي الرحلة الثالثة من نوعها التي تنظمها شركة هيوستن أكسيوم سبيس مع وكالة ناسا وسبيس إكس.