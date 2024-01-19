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على متنها أول رائد فضاء تركي.. "سبيس إكس" تطلق ثالث رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية

"سبيس إكس" تطلق ثالث رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية
"سبيس إكس" تطلق ثالث رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية Copyright John Raoux/Copyright 2024
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت شركة SpaceX عن إطلاق مهمتها (Ax-3) إلى وكالة الفضاء الدولية يوم الخميس وكان على متنها أول رائد فضاء تركي، ويشكل هذا الرائد جزءًا من فريق مؤلف من أربعة أشخاص.

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انطلق صاروخ "سبيس إكس فالكون 9" من مركز كنيدي للفضاء في ولاية فلوريدا التابع لمحطة الفضاء الدولية "ناسا" في ساعات متأخرة من بعد الظهر. وكان على متن الصاروخ رائد الفضاء السابق في "ناسا" مايكل لوبيز أليجريا من إسبانيا والإيطالي والتر فيلادي والسويدي ماركوس واندت والتركي ألبير غزر أوجي.

من المتوقع أن تصل الكبسولة إلى محطة الفضاء الدولية يوم السبت، وستبقى هناك لمدة 14 يومًا قبل أن تعود إلى الأرض.

تهدف هذه الرحلة ضمن مهمة "أكسيوم ميشن 3" إلى تنفيذ عدة مهام علمية متنوعة على متن محطة الفضاء الدولية. سيتم إجراء 13 تجربة في الفضاء، بما في ذلك دراسات تساهم في تطوير المعرفة العلمية في مجالات مثل السرطان والخلايا المناعية.

وتدفع الحكومات مبلغ 55 مليون دولار لكل فرد من رواد الفضاء المشاركين في المهمة التي تنظمها شركة أكسيوم ومقرها في هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

وشملت رحلتي أكسيوم الأولى والثانية إلى المحطة الفضائية، رجال أعمال قاموا بتغطية تكاليف رحلاتهم بأنفسهم. 

ألبر جيزيرافتشي، الذي كان طيارا حربيا مميزا وقائدا في سلاح الجو التركي، يعد أول شخص في تاريخ تركيا الذي يتوجه إلى الفضاء.

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