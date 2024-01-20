الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد عمليات توغله في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، لقطات مصورة لما قال إنها تظهر قواته التي توغلت في قطاع غزة.

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وأظهرت لقطات مصورة جنودًا يقومون بإطلاق النار من أسلحة في خان يونس، وهي مدينة تقع جنوب القطاع، في حين أظهرت مقاطع فيديو أخرى ما زعم الجيش الإسرائيلي أنها ضربات على البنية التحتية لحماس ومسلحين في قطاع غزة.

وتعد الحرب في غزة واحدة من أكثر الحملات العسكرية فتكًا وتدميرًا في التاريخ الحديث، وقد أدت إلى زيادة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن ما يقرب من 25 ألف فلسطيني قتلوا في الصراع، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف مليون شخص في غزة – ربع السكان – يعانون من الجوع.