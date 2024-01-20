EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد عمليات توغله في قطاع غزة

العمليات الإسرائيلية في غزة
العمليات الإسرائيلية في غزة Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، لقطات مصورة لما قال إنها تظهر قواته التي توغلت في قطاع غزة.

اعلان

وأظهرت لقطات مصورة جنودًا يقومون بإطلاق النار من أسلحة في خان يونس، وهي مدينة تقع جنوب القطاع، في حين أظهرت مقاطع فيديو أخرى ما زعم الجيش الإسرائيلي أنها ضربات على البنية التحتية لحماس ومسلحين في قطاع غزة.

وتعد الحرب في غزة واحدة من أكثر الحملات العسكرية فتكًا وتدميرًا في التاريخ الحديث، وقد أدت إلى زيادة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن ما يقرب من 25 ألف فلسطيني قتلوا في الصراع، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف مليون شخص في غزة – ربع السكان – يعانون من الجوع.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بوريل: إسرائيل مَوَّلت حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية

شاهد: ألسنة اللهب تشتعل بطائرة شحن في سماء الولايات المتحدة

انهيار القطاع الصحي.. غزة تفتقد خدمات الولادة في المستشفيات بسبب القصف الإسرائيلي

طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني