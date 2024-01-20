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انهيار القطاع الصحي.. غزة تفتقد خدمات الولادة في المستشفيات بسبب القصف الإسرائيلي

مستشفى الولادة في غزة
مستشفى الولادة في غزة Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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يمثّل قطاع الولادة واحدًا من أوجه الدمار الذي أصاب قطاع الرعاية الطبية في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية.

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وأمام هذا المشهد، لم يتبقَ سوى مستشفى ولادة واحد لتحمل عبء جميع الولادات ورعاية الأمومة العاجلة، علمًا أن القطاع شهد خلال الحرب 20 ألف حالة ولادة.

وقالت إحدى السيدات في القطاع: "لا توجد أسرة هنا، لذلك نحن نتقاسم السرير والبطانية مع مرضى آخرين".

من جهته، أشار المتحدث باسم منظمة يونيسيف في غزة تيس إنغرام إلى أن "الوضع الصحي في القطاع يائس للغاية". وأضاف: "الوضع خطير للغاية في مستشفيات قطاع غزة ويبدو أن الفرق الطبية جميعها باتت منهكة".

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