شاهد: عشرات الآلاف يشاركون في مظاهرات ضد اليمين المتطرف في فرانكفورت

بقلم: يورونيوز

تأتي سلسلة الاحتجاجات في أعقاب تقرير مفاده أن متطرفين اجتمعوا مؤخراً لمناقشة ترحيل ملايين المهاجرين، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية.

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خرج نحو 35 ألف متظاهر إلى شوارع فرانكفورت، السبت، في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات ضد التطرف اليميني والعنصرية في جميع أنحاء ألمانيا.واحتشد المتظاهرون، وهم يحملون لافتات كتب عليها "لا يوجد إنسان غير قانوني"، و"لن يتكرر عام 1933"، و"الكراهية ليست رأياً ".

وكانت قد خرجت عشرات الآلاف إلى شوارع هامبورغ مساء الجمعة، للتظاهر ضد حزب البديل من أجل ألمانيا وغيره من المتطرفين اليمينيين.

وتأتي سلسلة الاحتجاجات في أعقاب تقرير مفاده أن متطرفين اجتمعوا مؤخراً لمناقشة ترحيل ملايين المهاجرين، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية.

وأفادت شبكة "كوريكتيف" للتحقيقات الصحفية الأسبوع الماضي عن اجتماع لليمين المتطرف عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر، شاركت فيه شخصيات من حركة الهوية المتطرفة وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وقدم عضو بارز في حركة الهوية، مارتن سيلنر، وهو قيادي في حركة الهوية النمساوية اليمينية المتطرفة،مخططاً لـ"قلب مفاعيل هجرة الأجانب"، وطرد مهاجرين وطالبي لجوء.

وفي احتجاج السبت، قال عمدة فرانكفورت مايك جوزيف: "نقف معاً كديمقراطيين ضد الكارهين للبشر في بلادنا".

وسعى حزب البديل من أجل ألمانيا إلى النأي بنفسه عن الاجتماع المتطرف، قائلاً إنه ليس لديه أي روابط تنظيمية أو مالية بالحدث، وأنه لم يكن مسؤولاً عما تمت مناقشته هناك، وأن الأعضاء الذين حضروا فعلوا ذلك بصفتهم الشخصية البحتة.

ومع ذلك، انفصل أحد قادة حزب البديل من أجل ألمانيا عن مستشار كان حاضرا، بينما شجب التقرير نفسه.