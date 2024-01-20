شاهد: اصطدام سفينتين حربيتين بريطانيتين أثناء رسوهما بمرفأ في البحرين

بقلم: يورونيوز

اصطدمت السفينة البريطانية "إتش إم إس تشيدينغ فولد" القتالية العالية التقنية بسفينة أخرى من طراز "إتش إم إس بانغور" المتخصصتان في البحث عن الألغام البحرية، أثناء رسوهما في ميناء في مملكة البحرين.

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ووفق وسائل إعلام بريطانية، لم يتسبب الاصطدام بين السفينتين التابعتين للبحرية الملكية البريطانية بأي إصابات.

وكشفت وسائل الإعلام أن السلطات فتحت تحقيقًا بالحادث الذي قد ينتج عنه خسائر مادية وتقنية كبيرة.

وقال متحدث باسم البحرية الملكية لصحيفة ميرور البريطانية: "نحن على علم بالحادث، ولم تقع إصابات نتيجة له، ولن يكون من المناسب التعليق أكثر بينما التحقيقات مستمرة".

ووفقًا للصحيفة، فإن السفينتين موجودتان في الخليج كجزء من عملية "كيبيون"، المتمثلة في التواجد الجوي والبحري الطويل الأمد لبريطانيا في الخليج العربي والمحيط الهندي.

وتأتي هذه الحادثة تزامنًا مع انخراط القوات البريطانية في القوة الدولية التي أنشأتها الولايات المتحدة لمواجهة ضربات الحوثيين في البحر الأحمر.