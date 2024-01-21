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شاهد: بعد أن ولدت بـ6 أرجل.. الأطباء ينجحون بمعالجة كلبة في ويلز

الكلبة أرييل قبل علاجها
الكلبة أرييل قبل علاجها Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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نجح الأطباء في بريطانيا في معالجة كلبة مشردة عثر عليها في أحد الشوارع، بعد أن ولدت بـ6 أرجل.

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عثر على الكلبة "أرييل" وسط بيمبروك بويلز في أيلول/ سبتمبر الماضي، وأعطاها السكان هذا اللقب بسبب الرجل الخلفية التي تشبه الزعنفة.

وقالت فيكي بلاك، مديرة مستشفى لانغفورد فيتس للحيوانات، حيث خضعت أرييل لعملية جراحية يوم الخميس: "إن الكلبة تعيش بشكل رائع".

الكلبة أرييل بعد علاجها
الكلبة أرييل بعد علاجهاAP Photo

وأضافت بلاك قولها: "نحن مركز ملتزم بحياة الحيوانات ونفتخر بابتكاراتنا ومعالجة الحيوانات الأليفة مثل أرييل."

وقبل العملية الجراحية الناجحة، كانت أرييل تمتلك أرجلا على الجزء الخلفي من جسمها، وكانت تمشي بشكل غريب بسبب العيوب الخلقية.

المصادر الإضافية • أ ب

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